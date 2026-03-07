Canlı
        Haberler Dünya Son dakika: Trump: İran bugün çok sert vurulacak | Dış Haberler

        Son dakika: Trump: İran bugün çok sert vurulacak

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bugün çok sert vurulacağını söyledi. Trump, "Cehenneme dönüşen İran, Orta Doğu'daki komşularından özür diledi ve teslim oldu. İran bugün çok sert vurulacak" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 14:20
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaşın 8. gününde ABD Başkanı Donald Trump kritik bir açıklama yaptı.

        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz Haberi Görüntüle

        İran'ın Orta Doğu komşularından özür dilediğini ve teslim olduğunu, artık komşularına ateş açmayacağına söz verdiğini söyleyen Trump, şöyle dedi:

        "Onları bugün çok sert vuracağız. İran’ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve insan grupları için bile artık tamamen yok edilme ve kesin ölüm seçeneği ciddi şekilde değerlendiriliyor."

        Ayrıntılar geliyor...

        'Türkler'le biz kardeşiz'

        İspanyol bir televizyon kanalındaki sunucunun Türk halkıyla ilgili sözleri, sosyal medyada gündem oldu

