Son dakika: Trump: İran bugün çok sert vurulacak

ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaşın 8. gününde ABD Başkanı Donald Trump kritik bir açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz Haberi Görüntüle

İran'ın Orta Doğu komşularından özür dilediğini ve teslim olduğunu, artık komşularına ateş açmayacağına söz verdiğini söyleyen Trump, şöyle dedi:

"Onları bugün çok sert vuracağız. İran’ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve insan grupları için bile artık tamamen yok edilme ve kesin ölüm seçeneği ciddi şekilde değerlendiriliyor."

Ayrıntılar geliyor...