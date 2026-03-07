İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 105’i tutuklu 7’si firari 402 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 9 Mart Pazartesi günü, Silivri’de yapılacak.

İlk duruşma öncesi Silivri’de yapılan devasa duruşma salonunun tamamlanması hedefleniyordu ancak salon duruşmaya yetişmedi. Bu nedenle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmayı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının görüldüğü 1 no’lu büyük duruşma salonunda yapmaya karar verdi.

SORUŞTURMA 8 AY SÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli-Beylikdüzü ilçe belediye başkanları, iş insanları ve belediye çalışanları dâhil olmak üzere yüzlerce kişi 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alındı.

İmamoğlu ve çok sayıda kişi 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Mart’taki İlk operasyonun ardından geçen 8 aylık süreçte 9 farklı operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 233’üncü gününde 11 Kasım 2025’te soruşturma tamamlandı. İddianame mahkemeye gönderildi.

6 ÖRGÜT YÖNETİCİSİ, 92 ÜYE

İddianamede, TC Maliye Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar gören konumunda. Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak iddianamede en önemli isim olarak yer alırken, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün olmak üzere kişi İmamoğlu’na bağlı örgüt yöneticisi olarak konumlandırılıyor. İddianamede 92 kişi ise örgüt üyesi olarak bulunuyor.

KAMU ZARARI 160 MİLYAR TL, 24 MİLYON DOLAR”

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde temellerini attığı bir çıkar amaçlı suç örgütü olduğu ileri sürülürken, amacının ise CHP’yi ele geçirmek, Cumhurbaşkanı adaylığı dönemi için fon hazırlamak olduğu ileri sürülüyor. İddianamede 143 farklı suç eyleminden toplamda 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları kamu zararı oluşturduğu iddia ediliyor.

BİNLERCE YIL HAPİS CEZALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede, örgüt lideri olarak yer alan İmamoğlu’nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen Fatih Keleş’in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun’un 779 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ertan Yıldız’ın 251 yıla, Murat Gülibrahimoğlu’nun 51 yıla, Adem Soytekin’in ise 194 yıla kadar hapisleri isteniyor. Diğer şüphelilerin ise çeşitli oranlarda hapis cezaları isteniyor.

ŞAHSİ 27 SUÇ EYLEMİ VAR

İddianamede, şüpheliler toplamda 143 suç eyleminden sorumlu tutuldu. Şüphelilere, "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Örgüte Yardım Etme”, “Rüşvet Alma”, “Rüşvet Verme” “İrtikap” “İhaleye Fesat Karşı Fesat Karıştırma”, “Kamu Kurum Ve Kuruluşlar Zararına Dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama”, “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi”, “Kişisel Verileri Verileri Ele Geçirme ve Yayma”, “Çevrenin Kasten Kirletilmesi”, “Orman Kanununa Muhalefet”, “Halk Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Kamu Malına Zarar Verme”, “Maden Kanuna Muhalefet” ve “Orman Kanununa Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor. İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun 27 suç bakımından şahsi eylemi olduğu ileri sürülürken, İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olarak konumlandırılması nedeniyle diğer şüphelilerin gerçekleştirdiği toplam 142 suç eyleminden de sorumlu tutuluyor.