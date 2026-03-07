Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar İbrahim Selim: Yazın düğün yapmayı planlıyoruz

        İbrahim Selim: Yazın düğün yapmayı planlıyoruz

        Ünlü oyuncu İbrahim Selim, evlilik teklifi ettiği sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile görüntülendi. Selim, düğün tarihi ile ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 09:13 Güncelleme:
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hayko Cepkin ile Pelin Akil’in başrollerini paylaştığı müzikal 'Jekyll & Hyde'ın prömiyeri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

        Geceye Ayşe Şeyma Keten ile birlikte katılan İbrahim Selim, gösteri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce müzikalin farklı bir versiyonunu izlediğini belirten Selim, "Şeyma izlemişti ama o dönem benim vaktim yoktu. Şimdi zaman yaratıp gelmek istedim. Pelin’i çok severim, Hayko Cepkin’in sahne performansını da çok merak ediyorum" dedi.

        Sosyal medya hakkında düşünceleri sorulan İbrahim Selim, "Artık insanlar yapay zekâyı konuşuyor. Sosyal medya linci geride kaldı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

        Serenay Sarıkaya hakkında çıkan evlilik iddiaları sorulan Selim, "Benim haberim yok, Serenay ile görüşmedim. İnsanlar nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın" diyerek, yorum yapmaktan kaçındı.

        Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor.

        Selim, kendi düğün planlarıyla ilgili soruya ise, "Yaza düğün yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

        Ayşe Şeyma Keten, "İbrahim Bey romantik mi?" sorusuna, "Bana yetecek kadar romantik" diyerek, gülümsedi.

        #İbrahim Selim
