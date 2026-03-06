Canlı
        Haberler Sağlık Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu | Sağlık Haberleri

        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu

        Beyin kanaması geçirdikten sonra beyin ölümü gerçekleşen Aile Hekimi Dr. Abdülkadir Hüroğlu'nun organları iyileşmeyi bekleyen başka hastalara umut oldu. Hüroğlu'nun 2 böbreği ve karaciğeri 3 hastaya can, korneaları ise 2 hastaya ışık olacak

        Giriş: 06.03.2026 - 16:22
        Bursa'da beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aile Hekimi Dr. Abdülkadir Hüroğlu’nun, organları, ailesi tarafından bağışlandı. Hüroğlu’nun 2 böbreği ve karaciğeri 3 hastaya can, korneaları ise 2 hastaya ışık olacak.

        İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Abdülkadir Hüroğlu, 28 Şubat’ta 'Anevrizmatik Sak' (Beyin kanaması) teşhisiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alındı. 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından Hüroğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti.

        Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Bursa il organ nakli yetkilileri tarafından Hüroğlu’nun ailesine organ bağışıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Ailenin bağışa onay vermesi üzerine Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyatla Abdülkadir Hüroğlu’nun organları alındı. Dr. Hüroğlu’nun böbrekleri, korneaları ve karaciğeri, Bursa'da organ nakli bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere ilgili hastanelere sevk edildi.

