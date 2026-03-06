Canlı
        Okan Buruk'un derbi planı şekillendi: 11'in 9'u belli! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un derbi planı şekillendi: 11'in 9'u belli!

        Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un planında 9 isim kesinleşirken, sağ bek ve forvet arkası pozisyonları için oyuncular arasında rekabet sürüyor.

        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olmaya hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk derbi planını büyük ölçüde netleştirdi.

        2

        Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılarda, sahaya çıkacak 11 ismin 9'u belli oldu. Kalan iki forma için ise beş aday arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

        3

        Okan Buruk'un kafasındaki iskelet kadro şekillenmiş durumda. Kalede Uğurcan Çakır yer alırken, savunma hattının merkezinde Sanchez ve Abdülkerim, solda ise Jakobs görev yapacak.

        4

        Orta saha merkezi Torreira ve Lemina'ya emanet edilirken; kanatlarda Sane ve Barış Alper, ileri uçta ise Osimhen gol arayacak.

        5

        Ancak sağ bek ve forvet arkası pozisyonlarında henüz karar verilmiş değil. Savunmanın sağında Roland Sallai ve Sacha Boey arasında bir tercih yapılacak.

        6

        Bir süredir dinlendirilen Macar futbolcu Sallai, şu an için Boey'in bir adım önünde ve formaya daha yakın duruyor.

        7

        Hücum hattının merkezinde, Torreira-Lemina ikilisinin önünde oynayacak isim için üç alternatif bulunuyor.

        8

        Sakatlığını atlatan Yunus Akgün teknik heyetin bu bölgedeki favorisi konumunda.

        9

        İlkay Gündoğan ise son dönemdeki yükselen formuyla ilk 11'i zorluyor.

        10

        Gabriel Sara ise maçın taktiksel gidişatına göre bu bölgede görev yapabilecek bir diğer güçlü aday.

