Okan Buruk'un derbi planı şekillendi: 11'in 9'u belli!
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un planında 9 isim kesinleşirken, sağ bek ve forvet arkası pozisyonları için oyuncular arasında rekabet sürüyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olmaya hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk derbi planını büyük ölçüde netleştirdi.
Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılarda, sahaya çıkacak 11 ismin 9'u belli oldu. Kalan iki forma için ise beş aday arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Okan Buruk'un kafasındaki iskelet kadro şekillenmiş durumda. Kalede Uğurcan Çakır yer alırken, savunma hattının merkezinde Sanchez ve Abdülkerim, solda ise Jakobs görev yapacak.
Orta saha merkezi Torreira ve Lemina'ya emanet edilirken; kanatlarda Sane ve Barış Alper, ileri uçta ise Osimhen gol arayacak.
Ancak sağ bek ve forvet arkası pozisyonlarında henüz karar verilmiş değil. Savunmanın sağında Roland Sallai ve Sacha Boey arasında bir tercih yapılacak.
Bir süredir dinlendirilen Macar futbolcu Sallai, şu an için Boey'in bir adım önünde ve formaya daha yakın duruyor.
Hücum hattının merkezinde, Torreira-Lemina ikilisinin önünde oynayacak isim için üç alternatif bulunuyor.
Sakatlığını atlatan Yunus Akgün teknik heyetin bu bölgedeki favorisi konumunda.
İlkay Gündoğan ise son dönemdeki yükselen formuyla ilk 11'i zorluyor.