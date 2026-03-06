Canlı
        Trafik Polisten kaçtı 16 bin liralık ceza 200 bin oldu - Son dakika Diyarbakır haberi

        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira ceza

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosikletli kovalamaca sonucu yakalandı. Abartı egzozdan dolayı 16 bin lira ceza alacak aday sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, trafik cezası 200 bin liraya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 08:19 Güncelleme:
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza uygulandı.

        Merkez Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan Motosikletli Polis Timleri, üzerinde cezai karşılığı 16 bin lira olan "abartı egzoz" bulunduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayan sürücü Y.C.B. motosikletiyle kaçmaya başladı.

        Sürücü yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacanın ardından ekiplerce yakalandı.

        Yapılan incelemede Y.C.B'nin aday sürücü olduğu belirlendi.

        Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira ceza kesildi.

        Ekipler, kural ihlalleri nedeniyle sürücünün belgesini daimi olarak iptal etti, 60 gün süreyle trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.

        Kadıköy'de inşaat çalışmasında boru patladı: Sular apartman boyunu aştı

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir inşaat alanındaki çalışma sırasında İSKİ'ye ait ana isale hattı patladı. Borudan fışkıran metrelerce yükseklikteki su, çevredeki apartmanların boyunu aşarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. (İHA)

