        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer derbisi: Pape Matar Sarr - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer derbisi!

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için son düzlüğe girilirken, Afrika basınından Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken, takımlar şampiyonluk yarışı için kıyasıya yarış veriyor.

        Büyük takımların bir yandan zirve mücadelesi derken, diğer yandan ise gelecek sezonun planlamaları şimdiden başladı.

        Bu doğrultuda Fenerbahçe ve Galatasaray için Afrika basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        F.BAHÇE PAPE MATAR SARR'A TALİP OLDU

        Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için Tottenham'da kariyerini sürdüren Pape Matar Sarr'a talip oldu.

        Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki Senegalli orta sahayı öncelik olarak belirlediği ve kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

        6

        G.SARAY DA DEVREDE!

        Haberin detaylarında F.Bahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da bu transferde devrede olduğu ve İngiliz ekibinin cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakabileceği aktarıldı.

        Tottenham'da bu sezon 28 maça çıkan Sarr, 1.695 dakika forma giydi ve 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

        2030'a kadar sözleşmesi bulunan Senegalli genç orta saha, 2021 yazında Metz'den Tottenham'a 16.9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

