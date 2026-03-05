Selena Gomez ve eşi Benny Blanco, Gomez'in bipolar bozukluğunu birlikte nasıl yönettikleri konusunda samimi açıklamalar yaptı.

Gomez, Blanco'nun, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı podcast yayınına konuk oldu ve ruh sağlığı sorunlarından bahsetti.

Kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulma şeklini "çok karmaşık" olarak nitelendiren Gomez, bu süreçte birçok terapist ve dört farklı rehabilitasyon merkezinden geçtiğini açıkladı. Blanco, söze girerek eşi Gomez'in bazen 'mani' anları yaşadığını ve o esnada bunların ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

"Bunu sonradan fark etmeye başlıyor ve bazen ne zaman olduğunu bile hatırlamıyor" diyen Blanco, "Çok hassas bir durum çünkü teknik olarak, kişi bu durumun içindeyken onunla bu konuda konuşmamanız gerekiyor" ifadesini kullandı. Blanco, mani anları yaşayan birinin, "Sanırım biraz manik bir ruh hali içindeyim" diyemeyeceğini savundu.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR? Bipolar bozukluk; kişinin duygu durumu, enerji seviyesi ve günlük aktivitelerini yerine getirme yeteneğinde sıra dışı değişimlere neden olan kronik bir ruh sağlığı durumudur. Eskiden manik-depresif bozukluk olarak bilinen bu hastalık, aşırı enerjik ve coşkulu hissedilen mani veya hipomani dönemleri ile derin üzüntü ve umutsuzluğun yaşandığı depresyon atakları arasında gidip gelen döngülerle karakterizedir.

"TEŞHİS HAYATIMI KOLAYLAŞTIRDI"

Gomez, manik ataklar geçirmekten utanmadığını ve bu atakları oldukları gibi tanımasının, onları daha hızlı tespit etmesini sağladığını söyledi.

Eşi Blanco'nun kendisine desteği hakkında konuşan 33 yaşındaki şarkıcı, "Ortamın sıcaklığını anlayacak ve sizinle aynı noktada buluşacak bir eşe sahip olmak faydalı oluyor. Böylece yavaş yavaş neler olup bittiğini anlıyorsunuz" dedi.

Gomez ayrıca, teşhis konulmasının kendisine hayatı özgürce yaşama imkanı verdiğini ve olaylara verdiği tepkileri anlamasına yardımcı olduğunu da paylaştı. Teşhisten önce her konuda tutarsız davranmasını çok çılgınca bulduğunu ekledi.

Gomez, 2018'de yaşadığı kamuoyuna yansıyan sinir krizi sonrasında, bipolar bozukluğunu ilk kez 2020'de açıklamıştı.

Eylül 2024'te verdiği bir röportajda, artık düzgün bir şekilde ilaç tedavisi gördüğünü, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları yaşadığı dönemlerde iyileştirme mekanizması olarak soğuk su ve elektrikli ısıtıcılar da dahil olmak üzere sıcaklık kullandığını söylemişti. Pop yıldızı, ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı sıcaklıkların farklı zamanlarda rahatlatıcı olduğunu belirtmişti.

Bipolar bozukluk atakları, hava sıcaklığına göre değişiklik gösterebiliyor.