Zaniolo'dan flaş açıklamalar! Galatasaray'a dönecek mi?
Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo, İtalya basınına konuştu. Serie A'da bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren İtalyan futbolcu, geleceği ve kariyer hedefleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, ülkesinin basınına konuştu.
Sky Sports'a özel açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezonki performansı, kariyer hedefleri, gelecek planları ve milli takımla ilgili önemli ifadeler kullandı.
İlk olarak bu sezonki performansına değinen İtalyan hücum oyuncusu, "Olgunlaşmak istiyorum ama kendim için değil, ailem için. Artık iki çocuğum var ve onlara örnek olmam gerekiyor. Bu yüzden önce insan olarak, sonra futbolcu olarak gelişmek istiyorum. Eşim için üçüncü çocuğuyum diyebilirim; işler iyi gitmediğinde bile beni destekliyor. Bu sezon yaptıklarımın büyük kısmı onun sayesinde." dedi.
"HEDEFİM DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK"
İtalya Milli Takımı'nda yeniden forma giymek istediğini de belirten Zaniolo, "Mavi forma, futbola başladığımdan beri hedefim. Bu performanslarla Gattuso'dan davet gelmesini umuyorum. Gelmezse de bir gün oraya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Hedefim mart ayındaki play-off'larda ve Dünya Kupası'nda olmak." dedi.
"UDINESE'DE ÇOK MUTLUYUM"
Zaniolo, Udinese'deki günleriyle ilgili olarak ise, "Udinese'ye çok büyük minnettarlığım var. Son 2 yılda pek iyi oynamadım. Udinese bana inanan az sayıdaki takımdan birisi oldu. Sezon sona erdiği zaman geleceğim hakkında görüşeceğiz. Udinese'de çok mutluyum ve başka bir şey aramıyorum. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic iyi bir teknik direktör ve iyi bir insan. Bana oğlu gibi davranıyor" ifadesini kullandı.
Yaşadığı diz sakatlığı sonrası sahalara dönüş hikayesini de anlatan Zaniolo, "Elinden gelenin en iyisini yapan biriyim. En kısa sürede dönmek için her şeyi yaptım. Sabah dokuzdan akşam altıya kadar, bir gün bile izin yapmadan antrenman tesisindeydim. Çünkü çok çalışmanın her zaman karşılığını verdiğine inanıyorum." diye konuştu.