Zaniolo'dan flaş açıklamalar! Galatasaray'a dönecek mi?

İlk olarak bu sezonki performansına değinen İtalyan hücum oyuncusu, "Olgunlaşmak istiyorum ama kendim için değil, ailem için. Artık iki çocuğum var ve onlara örnek olmam gerekiyor. Bu yüzden önce insan olarak, sonra futbolcu olarak gelişmek istiyorum. Eşim için üçüncü çocuğuyum diyebilirim; işler iyi gitmediğinde bile beni destekliyor. Bu sezon yaptıklarımın büyük kısmı onun sayesinde." dedi.