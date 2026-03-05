Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaniolo'dan flaş açıklamalar! Galatasaray'a dönecek mi? - Futbol Haberleri

        Zaniolo'dan flaş açıklamalar! Galatasaray'a dönecek mi?

        Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo, İtalya basınına konuştu. Serie A'da bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren İtalyan futbolcu, geleceği ve kariyer hedefleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 11:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, ülkesinin basınına konuştu.

        2

        Sky Sports'a özel açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezonki performansı, kariyer hedefleri, gelecek planları ve milli takımla ilgili önemli ifadeler kullandı.

        3

        İlk olarak bu sezonki performansına değinen İtalyan hücum oyuncusu, "Olgunlaşmak istiyorum ama kendim için değil, ailem için. Artık iki çocuğum var ve onlara örnek olmam gerekiyor. Bu yüzden önce insan olarak, sonra futbolcu olarak gelişmek istiyorum. Eşim için üçüncü çocuğuyum diyebilirim; işler iyi gitmediğinde bile beni destekliyor. Bu sezon yaptıklarımın büyük kısmı onun sayesinde." dedi.

        4

        "HEDEFİM DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK"

        İtalya Milli Takımı'nda yeniden forma giymek istediğini de belirten Zaniolo, "Mavi forma, futbola başladığımdan beri hedefim. Bu performanslarla Gattuso'dan davet gelmesini umuyorum. Gelmezse de bir gün oraya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Hedefim mart ayındaki play-off'larda ve Dünya Kupası'nda olmak." dedi.

        5

        "UDINESE'DE ÇOK MUTLUYUM"

        Zaniolo, Udinese'deki günleriyle ilgili olarak ise, "Udinese'ye çok büyük minnettarlığım var. Son 2 yılda pek iyi oynamadım. Udinese bana inanan az sayıdaki takımdan birisi oldu. Sezon sona erdiği zaman geleceğim hakkında görüşeceğiz. Udinese'de çok mutluyum ve başka bir şey aramıyorum. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic iyi bir teknik direktör ve iyi bir insan. Bana oğlu gibi davranıyor" ifadesini kullandı.

        6

        Yaşadığı diz sakatlığı sonrası sahalara dönüş hikayesini de anlatan Zaniolo, "Elinden gelenin en iyisini yapan biriyim. En kısa sürede dönmek için her şeyi yaptım. Sabah dokuzdan akşam altıya kadar, bir gün bile izin yapmadan antrenman tesisindeydim. Çünkü çok çalışmanın her zaman karşılığını verdiğine inanıyorum." diye konuştu.

        7

        Zaniolo bu sezon, Udinese'de 25 maça çıkarken, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?