Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık - Son dakika açıklaması | Dış Haberler

        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık

        İran ordusundan yapılan açıklamada "Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz. Türkiye topraklarına füze atmadık" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 08:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığını duyurdu.

        İran Silahlı Kuvvetleri, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına herhangi bir füze fırlatmadıklarını bildirdi. Tahran yönetimi, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye'yi hedef almadığını kaydetti.

        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü Haberi Görüntüle
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de yol verme tartışmasında hafif ticari araç otomobile çarptı; kaza kamerada

        SULTANGAZİ'de 5 kişi kiraladıkları araçla caddede ilerledikleri sırada hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı. Trafikte devam eden tartışma sırasında hafif ticari araç otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!