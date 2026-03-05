Canlı
        SON DAKİKA: Bahriye Kalaycı'yı 55 kez bıçaklayıp öldürmüştü | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        55 bıçak darbesi için karar verildi!

        Konya'da, boşandığı 25 yaşındaki Bahriye Kalaycı'yı, 55 bıçak darbesiyle öldüren 28 yaşındaki Fatih Uluşan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ulaşan, "Pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydım" dedi. Eski eşe, indirimsiz en ağır ceza verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 08:38
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Konya'da olay, 2 Kasım 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Emirler mevkiinde meydana geldi. Fatih Uluşan (28), 2023 yılında boşandığı 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'nın (25) yaşadığı eve gitti.

        GENÇ KADINI 55 YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre Uluşan, aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Fatih Uluşan, burada çıkan tartışmada önce Bahriye Kalaycı'yı 55 yerinden bıçakladı ardından aynı bıçakla kendini de boynundan yaraladı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Olayın ardından Uluşan'ın bir akrabasını arayarak haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        ESKİ KOCA TUTUKLANDI

        Ağır yaralanan Fatih Uluşan da ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Uluşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        11 BIÇAK DARBESİ "ÖLDÜRÜCÜ"

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; Uluşan'ın önceden tasarlayarak suç eşyalarını yanına aldığını, büyük bir soğukkanlılıkla Kalaycı'nın vücudunda 11'i öldürücü nitelikte toplam 55 bıçak darbesiyle suçu işlediği belirtildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Savcılık, Uluşan hakkında 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğini sabit görerek, 'haksız tahrik' ve 'İyi hal' indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini belirtip, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Hazırlanan iddianame, Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        "KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"

        Tutuklu Fatih Uluşan, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Ulaşan’a son sözünü sordu. Ulaşan, "Pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydım" dedi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

        Mahkeme heyeti, Uluşan’ı 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

        #Konya
        #Son dakika haberler
