Mauro Icardi ve China Suarez, Arnavutköy Sahili'nde aşka geldi

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı evliliği sonlandırdıktan sonra yeni bir sayfa açtığı oyuncu China Suarez ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

Mauro Icardi ve China Suarez

Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla aşklarını gözler önüne seren Icardi ve Suarez'den bir paylaşım daha geldi.

Çift, Arnavutköy Sahili'nde güzel havanın keyfini çıkardı. Ünlü futbolcu, sevgilisini öpmelere doyamadı.

REKLAM

Mauro Icardi, China Suarez ile fotoğraflarına "Her şey göründüğünden daha yakındır" notunu düştü. China Suarez de sevgilisiyle olan siyah-beyaz fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram