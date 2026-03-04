Canlı
        Mauro Icardi ve China Suarez, Arnavutköy Sahili'nde aşka geldi

        Mauro Icardi ve China Suarez, Arnavutköy Sahili'nde aşka geldi

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile Arnavutköy Sahili'nde aşk tazeledi

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 20:30
        Boğaz'da aşk başkadır
        Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı evliliği sonlandırdıktan sonra yeni bir sayfa açtığı oyuncu China Suarez ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

        Mauro Icardi ve China Suarez
        Mauro Icardi ve China Suarez

        Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla aşklarını gözler önüne seren Icardi ve Suarez'den bir paylaşım daha geldi.

        Çift, Arnavutköy Sahili'nde güzel havanın keyfini çıkardı. Ünlü futbolcu, sevgilisini öpmelere doyamadı.

        Mauro Icardi, China Suarez ile fotoğraflarına "Her şey göründüğünden daha yakındır" notunu düştü. China Suarez de sevgilisiyle olan siyah-beyaz fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Mauro Icardi
        #China Suarez
