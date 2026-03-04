Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli: Mücadele 1 saat sonra başladı! - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli: Mücadele 1 saat sonra başladı!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı müsabaka stadyumdaki ışıklandırma sorunun giderilmesinin ardından tam 1 saat sonra 21.30'da başladı.

        Giriş: 04.03.2026 - 20:36
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere kente geldi.

        Oyuncular ve teknik heyet otelden ayrıldıktan sonra stadyuma geldi. Her iki takımın oyuncuları sahadaki ısınmalarının ardından soyunma odasına geçti ancak stadyumda ışıklandırma sorunu yaşandı.

        Stadyum görevlileri ve hakemler, futbolcular ile birlikte sahada incelemelerde bulundu ve maçın hakemi sorunun giderilmesi için müsabakayı ileri bir saate aldı. Stadyumdaki ışıklandırma sorununun giderilmesinin ardından müsabaka 21.30’da başladı.

