Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli: Mücadele 1 saat sonra başladı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere kente geldi.

Oyuncular ve teknik heyet otelden ayrıldıktan sonra stadyuma geldi. Her iki takımın oyuncuları sahadaki ısınmalarının ardından soyunma odasına geçti ancak stadyumda ışıklandırma sorunu yaşandı.