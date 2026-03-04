Haluk Bilginer: Bu oyuncuların hepsi yalancı ya da seveni yok
Haluk Bilginer, 30. Türkiye - Almanya Film Festivali'nde bazı meslektaşlarına tepki gösterdi. Bilginer, "'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok" ifadelerini kullandı
Giriş: 04.03.2026 - 14:39 Güncelleme:
Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen, Türkiye - Almanya Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görülen Haluk Bilginer, festival kapsamında düzenlenen söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Oyunculuk muazzam bir şey değil" diyen Haluk Bilginer, bazı meslektaşlarına tepki gösterdi. Bilginer, konuşmasının devamında, "'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunların hepsi yalancı ya da hiç seveni yok. Demiyorlar ki, 'Sen hastasın, senin tedaviye ihtiyacın var. Seni bir kliniğe yatıralım.' Üçüncü bir şık yok yemin ederim" ifadelerini kullandı.
