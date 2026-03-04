Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün! Son gelişmeler neler? | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün! Son gelişmeler neler?

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Günlerde taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İsrail iki gündür Lübnan'ı da hedef alıyor. İsrail, İran'a yeni saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın Suudi Arabistan'daki CIA ofisini hedefi aldığı iddia edildi. Anbean yaşanan son gelişmeler Habertürk'te...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 07:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!

        SUUDİ ARABİSTAN: 9 İHA'YI DÜŞÜRDÜK

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

        Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 İHA'nın anında düşürüldüğü aktarılan açıklamada, başkent Riyad'ın güneydoğusunda yer alan el-Harac bölgesinde de 2 seyir füzesinin imha edildiği ifade edildi.

        İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

        İsrail, İran'a yönelik geniş saldırı dalgası başlattığını duyurdu

        LÜBNAN'DA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı. El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        HİZBULLAH HAYFA'YI HEDEF ALDI

        Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki askeri birlikleri ve Hayfa kentindeki bir askeri üssü füzelerle hedef aldığını açıkladı.

        Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerde İsrail güçlerinin gelişmiş füzelerle hedef alındığı belirtildi.

        Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Lübnan sınırına yakın Yuval yerleşimi civarında bir grup askerin hedef alındığına işaret edildi.

        İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssüne yönelik de bir dizi füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların başkent Beyrut'un güneyi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef alan bombardımana karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

        KUVEYT: SALDIRILAR ÖNLENDİ

        Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini bildirdi. Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının gerçekleştiğini belirtti.

        Söz konusu saldırıların önlendiğini aktaran Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlerin üzerine şarapnellerin düştüğünü ve yaralıların olduğunu ifade etti. Atvan, Kuveyt'in topraklarını ve vatandaşlarını korumaya devam edeceklerine işaret etti.

        REKLAM

        SUUDİ ARABİSTAN: TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ

        Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkenin güvenliği ve topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını bildirdi. Suudi resmi ajansı SPA’ya göre, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında telekonferansla gerçekleştirildi.

        Bakanlar Kurulu toplantısında, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri ele alındı.

        Suudi Arabistan'ın güvenliğini savunmanın yanı sıra topraklarını, vatandaşlarını ve ülkede ikamet edenleri korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı belirtilen toplantıda, bölgedeki gelişmeler bağlamında Riyad yönetiminin bölgesel ve uluslararası temaslarına dikkati çekildi.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran'da başta başkent Tahran'da olmak üzere İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi.

        Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.

        İRAN HÜRMÜZ'DEN GEÇEN 10 TANKERİ VURDU

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

        Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

        Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi. İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

        RİYAD'DAKİ CIA OFİSİ VURULDU İDDİASI

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan büyükelçiliği kompleksine düzenlenen ve İran'a ait olduğundan şüphelenilen dron saldırısında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ofisinin vurulduğu iddia edildi. Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Riyad'daki CIA ofisi dron saldırısının hedefi oldu. Haberde, söz konusu dron saldırısının hem ABD hem de Suudi Arabistan yönetimi tarafından doğrulandığı, ancak saldırıda kompleksin neresinin vurulduğu konusunda bir bilgi verilmediği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Netanyahu füzeyle vurulan noktaya gitti

        Netanyahu füzeyle vurulan noktaya gitti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Trump bankaları suçladı
        Trump bankaları suçladı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Charles Leclerc evlendi
        Charles Leclerc evlendi
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz