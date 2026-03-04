04:22 04/03/2026

SUUDİ ARABİSTAN: TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkenin güvenliği ve topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını bildirdi. Suudi resmi ajansı SPA’ya göre, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında telekonferansla gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri ele alındı.

Suudi Arabistan'ın güvenliğini savunmanın yanı sıra topraklarını, vatandaşlarını ve ülkede ikamet edenleri korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı belirtilen toplantıda, bölgedeki gelişmeler bağlamında Riyad yönetiminin bölgesel ve uluslararası temaslarına dikkati çekildi.