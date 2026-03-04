Canlı
        Solak mısınız? O zaman muhtemelen kaybetmekten nefret ediyorsunuzdur! Bir araştırmaya göre, solaklar sağlaklardan daha rekabetçi!

        Solak mısınız? O zaman muhtemelen kaybetmekten nefret ediyorsunuzdur! Bakın araştırma ne diyor!

        Solak mısınız? O halde kaybetmeye tahammülünüz biraz daha düşük olabilir. Yeni bir araştırma, solak bireylerin sağlaklara kıyasla daha rekabetçi olduğunu ortaya koydu. İşte detaylar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Toplumun yalnızca yüzde 10’unu oluşturan solaklar hakkında dikkat çekici bir iddia gündemde. Bilim insanlarına göre solak bireyler kazanma konusunda çok daha hırslı olabilir. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        SOLAKLAR GERÇEKTEN DAHA REKABETÇİ Mİ?

        Solaklar uzun yıllardır yaratıcılık, dil öğrenme becerisi ve bazı sporlardaki başarılarıyla gündeme geliyor. Şimdi ise bu listeye “rekabetçilik” de eklenmiş olabilir.

        3

        İtalya’daki University of Chieti–Pescara araştırmacılarının yürüttüğü ve sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, solak bireyler sağlaklara kıyasla daha yüksek düzeyde “hiper rekabetçi yönelim” sergiliyor.

        4

        ARAŞTIRMA NE SÖYLÜYOR?

        Çalışmada 483’ü güçlü sağlak, 50’si güçlü solak olmak üzere yüzlerce gönüllünün anket yanıtları incelendi. Bulgular, sağlak bireylerin rekabetten kaçınmaya daha yatkın olduğunu; solakların ise kazanma arzusunun daha baskın olduğunu ortaya koydu.

        5

        Almanya’daki MSH Medical School’dan psikolog Sebastian Ocklenburg, sonuçların solaklığın evrimsel kökenlerini anlamak açısından önemli bir “yapboz parçası” sunduğunu belirtiyor. Ocklenburg’a göre solakların azınlıkta olması, özellikle rekabetçi ortamlarda onlara avantaj sağlayabiliyor.

        6

        “SÜRPRİZ ETKİSİ” AVANTAJI

        Uzmanlara göre solak bireyler, özellikle dövüş sporları gibi doğrudan rekabet içeren alanlarda “sürpriz etkisi” yaratabiliyor. Nüfusun yalnızca yaklaşık yüzde 10’unun solak olması, karşı tarafın alışık olmadığı bir açıdan hamle yapılmasına neden olabiliyor.

        7

        Ancak araştırmacılar, bu avantajın işe yaraması için solak bireylerin gerçekten rekabetçi bir motivasyona sahip olması gerektiğini vurguluyor. Daha önce yapılan araştırmalar da eskrim ve badminton gibi sporlarda solakların belirgin bir avantaja sahip olabildiğini göstermişti.

        8

        AZINLIK OLMAK REKABETİ TETİKLİYOR OLABİLİR

        Çalışmada dikkat çeken bir diğer olasılık ise psikolojik boyut. Araştırmacılar, azınlıkta olmanın zaman zaman daha yüksek düzeyde hayal kırıklığı yaratabileceğini; bunun da rekabetçi tutumu besleyebileceğini öne sürüyor.

        9

        Öte yandan bazı uzmanlar sağlakların iş birliğine dayalı öğrenme süreçlerinde avantajlı olabileceğini belirtiyor. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sağlak olması, gözlem yoluyla öğrenmede sağlak öğrencilerin işini kolaylaştırabiliyor.

        10

        BAŞARI HİKÂYELERİ TESADÜF MÜ?

        Dünya çapında birçok ünlü ismin solak olması da tartışmayı canlı tutuyor. Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Paul McCartney gibi isimler sıkça örnek gösteriliyor. Ancak bilim insanları, tek başına solak olmanın başarı garantisi olmadığının altını çiziyor.

        11

        Sonuç olarak araştırma, solak bireylerin rekabetçi eğilimlerinin daha yüksek olabileceğini gösterse de, kişilik özelliklerinin çevresel ve biyolojik pek çok faktörün etkileşimiyle şekillendiği unutulmamalı.

        Kaynak: DailyMail

