Ancak araştırmacılar, bu avantajın işe yaraması için solak bireylerin gerçekten rekabetçi bir motivasyona sahip olması gerektiğini vurguluyor. Daha önce yapılan araştırmalar da eskrim ve badminton gibi sporlarda solakların belirgin bir avantaja sahip olabildiğini göstermişti.