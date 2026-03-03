Canlı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşa değinen Bakan Fidan, "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor. Çok önceden de tahmin ettiğimiz gibi bölgenin tamamına yayılıyor." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 03.03.2026 - 21:40
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışma sürecine değindi.

        Bakan Fidan, İran'ın askeri kabiliyetlerinin yok edilmesi ve rejim değişikliğine yönelik konulan hedeflerin savaşın süresini belirleyeceğini işaret etti.

        İki hedefin farklı konseptler olduğunu dile getiren Bakan Fidan, bu hedeflere göre savaşın şekli ve süresinin değişeceğini söyledi.

        Bakan Fidan, İran'ın kendisine zararı dokunmayan, hava sahasını saldıran taraflara açmayan ve topraklarında bulunan üslerden uçakların kalkmasına izin vermeyen bölge ülkelerine saldırmasını yanlış bulduklarını belirtti.

        Bakan Fidan, İran bu saldırılar ile "Ben batacaksam, kendimle beraber bölgeyi de batırırım." stratejisi ile hareket ettiğini ifade etti.

        Bakan Fidan, "İran'da yeni liderliğin, savaşı durdurmak için bir fırsat olabileceğini değerlendiriyorum." dedi.

        Savaşın yayılma ihtimaline dair değerlendirmede bulunan Bakan Fidan, "Bölge ülkelerinin saldırıya cevap verme hakkını kullanması durumunda, savaşın cephesinin iki taraflı genişleyeceği konusunda da bir değerlendirme var. Bu da bizim için ciddi bir risk ve problem alanı açıkçası. Çünkü o ülkelerle konuştuğumuz zaman şunu çok rahat görüyorsunuz; sadece Amerikan üsleri hedef alınmıyor. O ülkelerin enerji altyapıları hedef alınıyor. Birtakım sivil kuruluşlar hedef alınıyor. Bunlar tabi, belli bir noktadan sonra devam ederse onların da sessiz kalmasını mümkün kılmayacak hususlar. Bu yayılma riski açıkçası bizi endişelendiriyor." ifadalerini kullandı.

        İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ı vuruyor

        İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef aldı

