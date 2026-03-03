ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat sabahı İsrail ile birlikte İran'a geniş çaplı operasyon başlattıklarını duyurdu. Dünya, dört gündür ABD-İsrail ve İran hattında yaşanan karşılıklı saldırıları takip ederken dikkat çeken bir başka nokta ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in günlerdir sessiz kalması.

ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail Haberi Görüntüle

Politico'da yer alan haber e göre, Ocak 2023'te, o dönem Ohio'nun yeni seçilmiş senatörü olan JD Vance, 2024 başkanlık seçimleri için Donald Trump'a erken desteğini açıklamak üzere Wall Street Journal için bir yazı kaleme aldı. Vance'e göre bu desteğin temel nedeni, Trump'ın "hiç savaş başlatmamış" olmasıydı. Vance, "Trump, görevde olduğu dört yıl boyunca, kendi partisinden ve hatta kendi yönetimindeki bazı isimlerden gelen büyük baskılara rağmen hiçbir savaş başlatmadı" ifadelerini kullanmıştı.

"İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt Haberi Görüntüle

REKLAM

Ancak bugün, Trump yönetimi İran'a yönelik kapsamlı bir saldırıyı yürütürken, Vance bu mirasın hızlı bir şekilde tersine çevrilmesine eşlik ediyor. Bu dönüş, özellikle Vance açısından daha da çarpıcı. Zira Vance, Orta Doğu'daki "bitmeyen savaşlara" karşı çıkan ve daha yakın dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ABD müdahalesini sert biçimde eleştiren MAGA (Make America Great Again) hareketinin müdahale karşıtı kanadının önde gelen isimlerinden biri olarak ulusal çapta tanınmıştı. Daha yakın tarihte ise Vance, Ekim 2024'te dahi "bence çıkarımız İran'la savaşa girmemek" diyerek İran ile savaşa şüpheyle yaklaşan Cumhuriyetçi bir ses olarak konumlanmıştı.

OPERASYONU TRUMP İLE BİRLİKTE TAKİP ETMEDİ Vance, yönetimin saldırı kararındaki rolüne dair ayrıntıları açıklama konusunda temkinli davrandı. ABD saldırısı öncesinde Vance, ABD saldırılarından bir gün önce cuma günü, müzakerelerde kilit arabulucu rolü üstlenen Umman Dışişleri Bakanı ile baş başa görüştü. Saldırılar Cumartesi sabahı erken saatlerde başladığında ise Vance Washington'daydı ve operasyonu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan izliyordu. Trump ise saldırıları Florida'daki Mar-a-Lago'dan, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte yönetiyordu. Saldırıların ardından geçen günlerde Vance dikkat çekici biçimde sessiz kaldı. Hafta sonu boyunca kamuoyuna yansıyan tek faaliyeti sosyal medyada Beyaz Saray'ın iki gönderisini yeniden paylaşmak oldu. OPERASYONDAN GÜNLER SONRA BİR YAYINA BAĞLANDI Vance sessizliğini dün akşam Fox News'ten JesseWatters'a verdiği kısa bir röportajla bozdu. Saldırıları savunarak, bunların İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme gibi "açıkça tanımlanmış" bir hedefe yönelik olduğunu söyledi ve ABD'nin "Irak ve Afganistan'daki sorunlara sürüklenmeyeceğini" yineledi.