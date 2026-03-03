Netanyahu'dan "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşının "biraz zaman alabileceğini" ancak yıllarca sürmeyeceğini söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a düzenledikleri operasyon, Tahran'a yapılan saldırılarla başladı ve saldırılarda İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldü. Bu saldırılar, İran'ın İsrail'e karşı misillemesine ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine füze saldırılarına yol açtı.

ABD Başkan Donald Trump başlangıçta savaşın dört ila beş hafta süreceğini öngörmüştü, ancak daha uzun sürebileceğini de ekledi ve o zamandan beri İran'a karşı geniş kapsamlı, ucu açık bir savaşı haklı çıkarmaya çalıştı.

REKLAM

Netanyahu, çatışmanın bölgedeki önceki savaşlar gibi yıllarca süreceği fikrini reddetti.

Fox News'e konuşan Netanyahu, "Saldırının hızlı ve kararlı olabileceğini söyledim. Biraz zaman alabilir, ama yıllar sürmeyecek. Sonsuz bir savaş değil" dedi.

İran'a yönelik saldırı, Trump'ın 2024 seçimlerinde ABD müdahalelerine karşı "Önce Amerika" söyleminden çarpıcı bir sapmayı işaret eden dış politika eylemlerinin bir parçasıydı.

Netanyahu, savaşı İsrail ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Ortadoğu'da kalıcı bir barış için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Bölgede kalıcı bir barış yolunu görüp görmediği sorulduğunda, "Evet, görüyorum" dedi. Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti Haberi Görüntüle 'İSRAİL TRUMP'I SAVAŞA SÜRÜKLEDİ' İDDİASINA GÜLDÜ Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırmak için İsrail tarafından savaşa sürüklendiği yönündeki iddialara ise "gülerek" yanıtladı ve şöyle konuştu: REKLAM "Donald Trump dünyanın en güçlü lideri. Amerika için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor. Ayrıca gelecek nesiller için doğru olduğunu düşündüğü şeyi de yapıyor. İran sizin yıkımınıza kararlı. İnsanlar bunu anlasın ya da anlamasın, lider bunu anlamak zorunda. Donald Trump bunu anlıyor. Onu hiçbir şeye sürüklemenize gerek yok. Doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor ve bu da doğru." İRAN'IN ABD'Yİ YOK EDECEĞİNİ İDDİA ETTİ Netanyahu, Haziran 2025'te İran ile İsrail hattındaki 12 günlük savaşı hatırlattı ve "Nükleer tesislerine ve balistik füze programlarına saldırdıktan sonra ders aldıklarını düşünürdünüz, ama almadılar çünkü ıslah edilemezler. Bu konuda, Amerika'yı yok etme hedefindeler. Bu yüzden, balistik füze programlarını ve atom bombası programlarını aylar içinde etkisiz hale getirecek yeni tesisler ve yeni yerler, yeraltı sığınakları inşa etmeye başladılar." DEDİ

AMERİKALILARIN YALNIZCA DÖRTTE BİRİ SALDIRILARI ONAYLIYOR Öte yandan Reuters/Ipsos anketine göre, hafta sonu yapılan ankette Amerikalıların yalnızca dörtte biri, Ortadoğu'yu kaosa sürükleyen İran'a yönelik ABD saldırılarını onaylıyordu. Birkaç yıl süren Irak ve Afganistan'daki ABD savaşları, birçok Amerikalıyı Washington'ın yabancı topraklardaki savaşlara doğrudan müdahalesi konusunda şüpheci hale getirdi. Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın, İran halkının hükümetini devirmesi için bir senaryo yarattığını söyledi. "Elbette, nihai karar İran halkına kalmış, ancak biz, Amerika ve İsrail birlikte, bunu yapmaları için koşullar yaratıyoruz" dedi. TRUMP'IN AMAÇLARI VE ZAMAN ÇİZELGESİ DEĞİŞTİ Trump'ın savaş için belirttiği amaçlar ve zaman çizelgesi, hafta sonu başladığından beri değişti. Cumartesi günü saldırıları duyurduğunda İranlılara "ülkenizi geri alın" çağrısında bulundu ve hükümeti devirme amacını ima etti. Pazartesi günü yaptığı açıklamalarda Trump, İran hükümetini devirmekten hiç bahsetmedi ve savaşın İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için gerekli olduğunu söyledi; Tahran ise nükleer silah arayışında olduğunu reddediyor. Ve uzun menzilli balistik füze programını engellemek için de savaşın gerekli olduğunu belirtti.