Meteoroloji'den akşam saatleri için uyarı! Bu bölgelerde yağmur ve kar var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Gece saatlerinde ise Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bu bölgelerde yağmur ve kar var
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.