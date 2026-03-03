Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den akşam saatleri için uyarı! Bu bölgelerde yağmur ve kar var - 3 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den akşam saatleri için uyarı! Bu bölgelerde yağmur ve kar var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Gece saatlerinde ise Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 07:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Bulutlu 11°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 13°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 17°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 11°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 15°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu -3°

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Bu bölgelerde yağmur ve kar var

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen protestoda en az 10 kişi hayatını kaybetti

        Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen protestoda en az 10 kişi hayatını kaybetti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Henüz en sert vuruş yapılmadı
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Henüz en sert vuruş yapılmadı
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu