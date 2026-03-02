Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
Kripto para işlemlerine yönelik on binde 3 oranında vergi getirmeyi öngören yasa tasarısı AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunuldu
Giriş: 02.03.2026 - 14:31 Güncelleme:
AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri üzerinden onbinde üç oranında 'Kripto Varlık İşlem Vergisi' alınması öngörülüyor.
Bununla beraber, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ