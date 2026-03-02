Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri üzerinden onbinde üç oranında 'Kripto Varlık İşlem Vergisi' alınması öngörülüyor.

Bununla beraber, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.