        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu - Kripto Para Haberleri

        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        Kripto para işlemlerine yönelik on binde 3 oranında vergi getirmeyi öngören yasa tasarısı AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri üzerinden onbinde üç oranında 'Kripto Varlık İşlem Vergisi' alınması öngörülüyor.

        Bununla beraber, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.

