        SON DAKİKA: Bir çocuk annesi Dilara Günana'yı katleden cani için karar | Tunceli haberleri | Son dakika haberleri

        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!

        Elazığ'da, kayıp olarak aranırken toprağa gömülü halde cesedi bulunan 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin davada sanık Volkan Kaplan'a ağırlaştırılmış müebbet, babası Yaşar Kaplan'a 2 yıl hapis cezası verildi

        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!

        Elazığ'da, 6 Mayıs 2024'te akrabasının çağırdığı merkeze bağlı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana'dan (25) haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

        CANSIZ BEDENİ 6 GÜN SONRA BULUNDU

        DHA'daki habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Günana'nın cansız bedeni, 12 Mayıs’ta Sedeftepe köyünde toprağa gömülü halde bulundu.

        AKRABASI BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında Günana'nın akrabaları Volkan Kaplan ile babası Yaşar Kaplan ve 2 şüpheli, gözaltına alındı; olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

        Günana'nın cenazesi Tunceli’de defnedilirken, Volkan ve Yaşar Kaplan tutuklandı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Elazığ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Volkan Kaplan, suça iştirakten yargılanan babası Yaşar Kaplan, taraf avukatları ve Günana'nın yakınları katıldı.

        OĞULA AĞIR MÜEBBET, BABAYA 2 YIL HAPİS

        Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Volkan Kaplan'a 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silah kullanma' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Yaşar Kaplan da 'Suç delillerini gizleme' suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

        #Elazığ
        #Tunceli
        #Son dakika haberler
