Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki: Yalancı, ulusal güvenliğimizi tehlikeye soktu

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Demokratların Başkan Donald Trump yönetimine yönelik sert eleştirilerini de beraberinde getirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları Demokratların eleştirilerine yol açtı.

ABD'nin önde gelen siyasetçilerinden Senatör Bernie Sanders, Trump'ı yalancılıkla suçlayarak şunları söyledi:

"Trump, İran'a saldırmamız gerektiğini, çünkü 'nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceğimizi' söyledi. Gerçekten mi? Bu, haziran ayında 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen aynı Başkan.

Vietnam. Irak. İran. Bir başka yalan. Bir başka savaş."

"Ulusal güvenlik zedelendi"

Demokrat Temsilci Eric Swalwell, İran'a yönelik saldırıları "değerlerimizle bağdaşmıyor" diyerek eleştirirken, Senatör Mark Kelly, Trump yönetimini, bir sonraki adımı düşünmeden fevri hareket etmekle suçladı.

REKLAM

California Valisi Gavin Newsom ve Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro ise Trump'ın yaklaşımının ABD'lileri tehlikeye attığını ve ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını zedelediğini savundu.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna ve Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, diplomatik seçeneklerin göz ardı edildiğini belirtti. Trump'ın kararlarını "bilinçli saldırganlık" olarak nitelendiren ikili, barışçıl çözüm yollarının kasıtlı olarak terk edildiğini savundu.