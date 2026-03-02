İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor: Kritik noktalarda patlamalar

ABD ve İsrail'in cumartesi günü sabah saatlerinde İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, üçüncü gününde tüm yıkıcılığıyla sürüyor.

Saldırıya uğrayan İran'ın balistik füzelerle ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerini vurma girişimi de devam ederken; bugün Katar'ın başkenti Doha ve Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği'nden dumanlar yükseldiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de de patlamalar meydana geldi.

Ayrıca Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü öne sürüldü. Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD'ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor. Ayrıca, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını duyurdu.

Irak'ın Erbil kentinde de patlamalar yaşandı.