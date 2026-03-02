Canlı
Habertürk
Habertürk
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor: Kritik noktalarda patlamalar | Dış Haberler

        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor: Kritik noktalarda patlamalar

        ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine balistik füze saldırıları sürüyor. Üçüncü gününe giren saldırılarda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te patlamalar meydana geldi. İran müzakerelere kapıyı kapattı. Suudi Arabistan'ın rafinerisine de drone saldırısı gerçekleştirildi.

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 09:51
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor

        ABD ve İsrail'in cumartesi günü sabah saatlerinde İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, üçüncü gününde tüm yıkıcılığıyla sürüyor.

        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum! Haberi Görüntüle

        Saldırıya uğrayan İran'ın balistik füzelerle ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerini vurma girişimi de devam ederken; bugün Katar'ın başkenti Doha ve Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği'nden dumanlar yükseldiği bildirildi.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de de patlamalar meydana geldi.

        Ayrıca Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü öne sürüldü. Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD'ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor. Ayrıca, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

        Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını duyurdu.

        Irak'ın Erbil kentinde de patlamalar yaşandı.

        Sabahın erken saatlerinde Saudi Aramco'nun Ras Tanura rafineri tesisine bir drone saldırısı olduğu bildirildi. Çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

        İran'ın lideri Hamaney başta olmak üzere birçok tepe yöneticinin İsrail ve ABD tarafından öldürülmesinin ardından üst düzey yetkilerle İran'ı temsil eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında yürütülen irtikap soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 13 kişinin daha yakalandığı bildirildi. (İHA) 

