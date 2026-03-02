ABD, İranlılara rejimi devirmeleri çağrısında bulunarak, Cumartesi sabahının erken saatlerinde İsrail ile birlikte İran'a karşı "büyük çaplı operasyon" başlattı.

ABD operasyona "Epic Fury" (Destansı Öfke) adını verirken, İsrail ise "Lion’s Roar"(Aslanın Kükreyişi) olarak adlandırıyor.

İran dini lideri Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin öldürüldüğü bildirildi.

Hava saldırısı, ABD ile İran arasında Tahran'ın nükleer programına ilişkin Cenevre'de yürütülen görüşmelerin iki gün önce anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından geldi.

İran ise dışişleri bakanının "sebepsiz ve yasa dışı" olarak nitelediği ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini karşı saldırılar başlattı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Pazar günü yaptığı açıklamada üç ABD askerinin çatışmada öldüğünü, beş askerin ise ağır yaralandığını duyurdu; hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.

CBS'in haberine göre, söz konusu askerler Kuveyt'te konuşluydu.

Yetkililer ve havaalanı görevlilerine göre, Abu Dabi ve Dubai'deki havaalanlarında bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İran ayrıca misilleme kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) insansız hava araçları ve füzeler fırlattı. Bu ülkelerin tamamında ABD askeri varlığı bulunuyor.

İran füzelerinin Tel Aviv'in merkezindeki bazı binalara isabet etmesi sonucu bir kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.

İran'a ait bir füzenin İsrail'in orta kesimindeki Beit Şemeş kentinde düşmesi sonucu en az 9 kişi öldü.

İran Kızılayı, üç gündür süren saldırılarda İran genelinde 555 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran'ın güneyindeki bir okulda meydana gelen patlamada çocuklar da dahil en az 165 kişi öldü.

Demokratlar ise saldırıları büyük ölçüde kınayarak Trump'ı Kongre onayı olmadan savaşa girişmekle suçladı. Demokratlar, geçen yıl Cumhuriyetçi destek eksikliği nedeniyle başarısız olan savaş yetkileri tasarısının yeniden gündeme alınması çağrısını yineledi.

Kongre'de ABD-İsrail saldırılarına verilen tepkiler büyük ölçüde partizan çizgide şekillendi. Halihazırda Kongre'nin iki kanadını da kontrol eden Cumhuriyetçiler saldırıları büyük ölçüde destekledi.

ABD Anayasası'nın I. Maddesi'ne göre savaş ilan etme yetkisi Kongre'ye ait; ancak Kongre resmi bir savaş ilanında bulunmadı.

Ayrıca 1979'da Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin basılarak onlarca Amerikalının 444 gün boyunca rehin tutulmasını ve 1983'te Beyrut'ta bir ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanarak 241 askerin öldürülmesini hatırlattı.

Trump, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi için sunulan her fırsatı reddettiğini ve Avrupa'yı, yurtdışındaki ABD askerlerini hatta "yakında Amerikan ana karasını" tehdit edebilecek uzun menzilli füzeler geliştirdiğini öne sürdü.

Cumartesi günü Tahran'da patlamalar bildirildikten kısa süre sonra Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda İran'ı ABD'yi hedef alan "bitmek bilmeyen bir kan dökme kampanyası" yürütmekle suçladı.

Cumhuriyetçiler arasında yalnızca Temsilci Thomas Massie ve Senatör Rand Paul gibi az sayıda isim böyle bir girişime destek verebileceklerini ima etti.

Ancak şu aşamada böyle bir tasarının kabul edilme ihtimali düşük görünüyor.

Geçen yıl Haziran ayında ABD, İran'daki üç nükleer tesisi bombalamıştı. Trump, "Midnight Hammer" operasyonunun İran'ın nükleer programını "tamamen yok ettiğini" söylemişti.

Geçen yazki ABD saldırıları, İran ile İsrail arasında 12 gün süren çatışmanın ateşkesle sonuçlanmasının önünü açmıştı.

İsrail, İran'ın nükleer, askeri ve altyapı tesislerine hava saldırıları düzenlemiş; Tahran ise yüzlerce roket ve insansız hava aracıyla karşılık vermişti.

İRAN'DA ÜST DÜZEY KAÇ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Trump sosyal medyada yaptığı açıklamada Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğünü duyurdu ve onu "tarihin en kötü insanlarından biri" olarak nitelendirdi.

İran devlet televizyonu daha sonra 1989'dan bu yana görevde olan 86 yaşındaki Hamaney'in ölümünü doğruladı ve 40 günlük yas ilan etti.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada operasyonda 48 İranlı liderin öldürüldüğünü söyledi.

BBC Verify tarafından elde edilen Tahran'a ait uydu görüntüleri, Hamaney’in başkentteki ofisinin bir bölümünde ciddi hasar olduğunu gösterdi.