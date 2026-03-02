Canlı
        Haberler Magazin Dubai'de yaşayan Neslişah Alkoçlar'dan açıklama - Magazin haberleri

        Dubai'de yaşayan Neslişah Alkoçlar'dan açıklama

        Ailesiyle birlikte yaşamını Dubai'de sürdüren Neslişah Alkoçlar, İran'ın saldırılarının ardından açıklama yaptı. Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Korktuk ama şu anda her şey yolunda" dedi

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 13:57
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama

        ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi. İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düştü.

        2014'te evlenen Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti, çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimi için geçtiğimiz yıl Dubai’ye yerleşmişti.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Neslişah Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi" açıklamasını yaptı.

        Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan; "Ben Dubai'ye gidip geliyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Daha iyi bir dil eğitimi almalarını ve uluslararası arkadaşlıklar kurmalarını istiyoruz. Bunun, ileride onlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşlerimizi tamamladıktan ve okullarını bitirdikten sonra ise memleketlerine dönerek, burada hizmet vermeye devam edebilirler" demişti.

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı. (AA)

