Dubai'de yaşayan Neslişah Alkoçlar'dan açıklama

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi. İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düştü.

2014'te evlenen Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti, çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimi için geçtiğimiz yıl Dubai’ye yerleşmişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Neslişah Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi" açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan; "Ben Dubai'ye gidip geliyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Daha iyi bir dil eğitimi almalarını ve uluslararası arkadaşlıklar kurmalarını istiyoruz. Bunun, ileride onlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşlerimizi tamamladıktan ve okullarını bitirdikten sonra ise memleketlerine dönerek, burada hizmet vermeye devam edebilirler" demişti.