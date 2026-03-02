2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
Bu hafta 3 Mart'taki Başak burcundaki Ay Tutulması güçlü bir tamamlanma ve yüzleşme sürecini devreye sokarken, Mars'ın Balık burcuna geçişi duygusal tepkileri artırabilir. Venüs'ün Koç burcuna geçişi ilişkilerde cesur adımlar getirirken, devam eden Merkür retrosu ise iletişimde karışıklık ve gecikmelere işaret ediyor. Peki 2–8 Mart haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız ve Ay Tutulması'nın etkileri
Bu hafta, 'Hayatımda neyi düzene sokmalıyım?' sorusu etrafında şekilleniyor. Gökyüzünün başrolündeyse 3 Mart'ta Başak burcundaki Kanlı Ay Tutulması var.
Ay tutulmaları tamamlanma, yüzleşme ve netleşme zamanlarıdır. Başak vurgusu; düzen, sağlık, iş hayatı, detaylar ve kontrol etme ihtiyacıyla ilgili konuları görünür kılıyor. Hayatınızda artık işlemeyen bir düzeni bırakmanız gerekebilir.
Mars'ın Balık burcuna geçişi duygusal tepkileri artırırken pasif agresif çıkışlara dikkat diyor. Venüs'ün Koç burcuna geçişi ilişkilerde cesur adımlar getirebilir. Devam eden Merkür retrosuyla iletişim karmaşası, yanlış anlaşılma ve eski konuların yeniden açılması mümkün. Peki 2-8 Mart haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım…
Sevgili Koçlar, çalışma düzeninizde önemli bir bitiş ya da karar gündeme gelebilir. Bir sorumluluğu bırakabilirsiniz.
Sevgili Boğalar, aşk hayatınız veya çocuklarla ilgili bir konuda netleşme yaşayabilirsiniz. Yorucu bir belirsizlik sona erebilir.
Sevgili İkizler burçları, ev ve aile alanınızla ilgili bir karar haftası. Aile içinde bir konunun kapanışı söz konusu olabilir.
Sevgili Yengeçler, iletişim, yakın çevre alanında bir farkındalık var. Söylenmemiş sözler ortaya çıkabilir.
Sevgili Aslanlar, maddi konular ve gelir-gider dengeniz tutulmanın odağında. Borç ya da kazançlarda net bir tabloyla karşılaşabilirsiniz.
Sevgili Başaklar, hayatınızın genelinde güçlü bir dönüm noktası gözüküyor. Radikal kararlar verebilirsiniz.
Sevgili Teraziler, ruhsal olarak arınma haftasındasınız. Bir yükü bırakmanız gerekebilir.
Sevgili Akrepler, sosyal çevre ve arkadaşlıklar alanında bir eleme süreci. Kim sizinle yola devam ediyor, kim etmiyor netleşiyor.
Sevgili Yaylar, kariyer ve statü alanınızda sonuçlanma, önemli bir karar ya da görünürlük artışı olabilir.
Sevgili Oğlaklar, yurt dışı, eğitim veya hukuki bir konuda netlik var. Uzun süredir bekleyen bir plan sonuçlanabilir.
Sevgili Kovalar, ortak para, miras, kredi ve borç konuları ön planda. Finansal bir düzenleme yapmanız gerekebilir.
Sevgili Balıklar, bir ilişki ya tamam ya devam noktasına gelebilir. Ortaklıklar testten geçiyor.