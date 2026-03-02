Canlı
        Haberler Dünya İran son dakika: İsrail-ABD-İran hattında son durum! Karşılıklı saldırıları sürüyor! | Dış Haberler

        İsrail-ABD-İran hattında son durum!

        ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, cumartesi sabahı İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Karşılıklı saldırıların üçüncü gününde Lübnan Hizbullahı'da saldırılara dahil oldu İsrail'i hedef aldı, İsrail de Beyrut'a saldırdı. Anbean yaşanan son gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 02.03.2026 - 07:12
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!

        BEYRUT'TA 10 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail'in Beyrut'a saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti

        BEYRUT'TAN GÖÇ BAŞLADI

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisinde 50den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. İsrail’in saldırı tehdidinin ardından binlerce kişi, Lübnan’ın güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut'ta göç etti. Yollarda yoğun araç trafiği oluştu.

        LÜBNAN BAŞBAKANI KABİNEYİ TOPLADI

        İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı. Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi. Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi

        170 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

        ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

        İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        GKRY'DEKİ İNGİLİZ ÜSSÜ HEDEF ALINDI

        İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını ve buna karşılık verildiğini bildirdi.

        İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, GKRY'de bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Bu gece Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

        BEYRUT'TA PATLAMA SESLERİ

        İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi.

        İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

        Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı. Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

        İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

        İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı. Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi.

        Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

        LÜBNAN HİZBULLAHI SALDIRILARA DAHİL OLDU

        İsrail ve ABD İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan’dan füze atıldığını öne sürdü. Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

        ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

