Eski hakemler Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: Penaltı verilmeli miydi?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Eski hakemler Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları değerlendirdi. İşte hakemlerin yorumları...
"EN AZINDAN UYARMALIYDI"
1. dakikada Yiğit Efe'nin müdahalesinde faul ve kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: En azından net uyarı yapsa, maçın başı diye tamam olurdu. Hiç farkında değil.
Deniz Çoban: Çok riskli hareket. Hakem bunu kaçırabilir ama videodan net sarı kart.
Bahattin Duran: Oldukça riskli bir hareket. Kontrolsüz bir hareket bu. Makasa almış.
"ÇOK NET FAUL, ATLADI"
14. dakikada İsmail Yüksek'in Soner'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Net bir faul, hakem atladı.
Bülent Yıldırım: Çok net bir faul.
Bahattin Duran: Çok net faul.
"HAKEMİN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"
21. dakikada Mert Müldür'ün Ballet'ye faulü var mı, faul kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Etkili bir atak kesildi. Çekmiş olabilir. Hakemi eleştiremem.
Bülent Yıldırım: Sanki kolundan tutup çekmiş gibi duruyor. Hakemin kararına saygı duyuyorum.
Bahattin Duran: Hakemin kararına saygı duyuyorum.
"OFSAYT KARARI DOĞRU"
22. dakikada Antalyaspor faul bekledi, ofsayt kararı çıktı.
Bülent Yıldırım: Hakem faul gösterecekti, son anda ofsaytı görüp verdi. Ofsayt kararı doğru.
Deniz Çoban: Bayrak zamanlaması sorunlu.
Bahattin Duran: Ofsayt doğru. Bayrak zamanlaması yanlış.
"TEMAS YOK, KENDİNİ BIRAKIYOR"
29. dakikada Cherif, Veysel'e faul yaptı mı?
Deniz Çoban: Hiç temas yok, Veysel kendini yere bıraktı.
Bülent Yıldırım: Veysel'e yapılan hiçbir hamle yok, hakem de hücum faulü kolay ve yanlış şekilde çaldı.
Bahattin Duran: 29 dakikada 6-7 tane hakemin çaldığı veya çalmadığı fauller var. 1-2 tane de almadık süre yetmez diye. İlk 30 dakika için ciddi hatalar.
"JUVENTUS - G.SARAY MAÇI GİBİ"
34. dakikada Guendouzi yerde kaldı, faul kararı yeterli mi?
Bülent Yıldırım: Şanssız bir pozisyon, sadece faul kararı yeterli.
Deniz Çoban: Bence faul ve sarı kart.
Bahattin Duran: Juventus - Galatasaray maçında buna benzer bir pozisyon yaşadık. Oyuncuyu görüyor, kendi hareketlerini kontrol edebilir, risk aldı ve sıçradı, rakibi hemen önünde, çok riskli bir hareket. Topa ulaşma ihtimali de yok zaten. Kontrolsüz faul ve sarı kart.
"FAUL YOK, HATALI KARAR"
34. dakikada Ballet'nin yerde kaldığı pozisyonda faul kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Tamamen topla oynuyor Yiğit Efe. Faul yok.
Bülent Yıldırım: Hiçbir şekilde faullü müdahalesi yok Yiğit Efe'nin.
Bahattin Duran: Temiz şekilde topa dokundu, faul yok. Hatalı karar.
"SARI KART GEREKİRDİ"
45+4. dakikada Doğukan Sinik'e itirazı nedeniyle kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi. Hakeme yakın mesafeden kol salladı.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
52. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
"TARTIŞMASIZ PENALTI"
54. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Tartışmasız penaltı. Anlatacak bir şey yok. Paal, Mert'in orada olduğunu biliyor, bu kaza falan değil. Alttan ayağa basıp üstten diziyle vurdu. Mert sıçramak istedi ama sıçrayamadı. İkinci hareket ise kaza. Ayağı arayıp orayı bulmadı. Oyuncu düştü, hareketlenmek isterken bastı. İlki tartışmasız penaltı.
"AÇIK BARİZ NET TARTIŞMASIZ"
54. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Tartışılacak hiçbir şey yok. Net bir penaltı. Paal'in sağ ayağı penaltı yaptı. İkinci basma ise kaza. Bu ayağı o kadar kuvvetli bastı ki Paal, açık bariz net tartışmasız penaltı kaçtı.
"PENALTI VE SARI KART"
54. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: İlk basmasında Mert Müldür'ü gördü, hakemlerini kontrol etmekle yükülü. Kendi ceza alanında. Geldi bastı. Kontrolsüz hareket. Penaltı ve Paal'in sarı kart görmesi gerekiyordu. Çok net.
VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"
54. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?
Deniz Çoban: Açık bariz bir kanıt var. Hakemi çağırıp bunu gösterirsiniz. VAR'ın müdahale etmesi lazım. Niye müdahale etmedi? VAR acaba ilk basmayı görmedi de ikinci basmayı mı gördü. İlk basmayı atlamış olabilir. Bir tek bu geliyor aklıma, başka bir şey gelmiyor.
Bülent Yıldırım: Ben VAR olsam hakemi çağırırım. Karnına yumruğu yemesi için, yani açık ve bariz kanıtı göstermek için ona bunu gösteririm. 'Hocam ayağına bastı, yükselmeyi engelledi' derim oynatırım. Başka açılardan da var bu görüntü. VAR'ın müdahale etmemesini anlayamadım.
Bahattin Duran: Çok net penaltı. Çok net kanıt var. Bunu çok kolaylıkla hakeme izletebilirdi. VAR müdahale etmeliydi.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
57. dakikada Cherif ceza sahasında yerde kaldı, oyun devam etti.
Bülent Yıldırım: Veysel'in küsürat müdahalesi var, devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
"FAUL KARARI VERİLMELİYDİ"
60. dakikada İsmail - Ballet mücadelesinde devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Ballet, İsmail'e faul yaptı.
Bülent Yıldırım: Faul kararı vermeliydi. Sol diziyle faul yaptı Ballet. Hakem top işareti yaptı.
"FAUL VERMELİYDİ"
61. dakikada Ballet, Levent'in müdahalesiyle yerde kaldı, devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Faul verilmeliydi.
Deniz Çoban: Faul kararı verilmeliydi.
Bahattin Duran: Faul kararı verilmeliydi.
"SADECE FAUL YETERLİ"
71. dakikada Oosterwolde'nin Van de Streek'e faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Sınırda, sadece faulü kabul edebilirim.
Bülent Yıldırım: Gecikmiş, kapsayıcı bir basma yok. Sadece faul yeterli.
Bahattin Duran: Sadece faul yeterli.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
81. dakikada Samet Karakoç'un yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Çok temiz.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.