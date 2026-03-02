Eski hakemler Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: Penaltı verilmeli miydi?

VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"

54. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?

Deniz Çoban: Açık bariz bir kanıt var. Hakemi çağırıp bunu gösterirsiniz. VAR'ın müdahale etmesi lazım. Niye müdahale etmedi? VAR acaba ilk basmayı görmedi de ikinci basmayı mı gördü. İlk basmayı atlamış olabilir. Bir tek bu geliyor aklıma, başka bir şey gelmiyor.

Bülent Yıldırım: Ben VAR olsam hakemi çağırırım. Karnına yumruğu yemesi için, yani açık ve bariz kanıtı göstermek için ona bunu gösteririm. 'Hocam ayağına bastı, yükselmeyi engelledi' derim oynatırım. Başka açılardan da var bu görüntü. VAR'ın müdahale etmemesini anlayamadım.

Bahattin Duran: Çok net penaltı. Çok net kanıt var. Bunu çok kolaylıkla hakeme izletebilirdi. VAR müdahale etmeliydi.