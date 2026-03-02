Canlı
        Tüm Haberler
        Yatırımcılar dikkat! Savaş piyasaları sarstı: Altın ve gümüş fiyatları arttı...İşte 2 Mart 2026 Güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı

        Savaş piyasaları sarstı: Altın ve gümüş fiyatları arttı

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları operasyonların ardından güvenli limanlara yönelen yatırımcıların ilgisi altının ons fiyatının yüzde 1,60 artarak 5.367 dolara çıkmasıyla sonuçlandı. Gümüş de yüzde 2,4 artarak 96,04 dolara çıktı

        Giriş: 02.03.2026 - 07:45
        Altın ve gümüş fiyatları arttı

        Altın, Orta Doğu'daki savaşın piyasaları sarsması ve yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirmesiyle yükseldi.

        Altının ons fiyatı yüzde 1,60 artarak 5.367 doları gördü. Gram altın ise 7 bin 583 TL'den, Çeyrek altın 12.397 TL’den Cumhuriyet altını ise 49.437 TL’den işlem görüyor. Gümüş yüzde 2,4 artarak 96,04 dolara çıktı.

        Altın, ocak ayı sonunda ons başına 5 bin 595 doların üzerindeki rekor seviyesinden sert bir geri çekilme yaşamasına rağmen, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

