Altın, Orta Doğu'daki savaşın piyasaları sarsması ve yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirmesiyle yükseldi.

Altının ons fiyatı yüzde 1,60 artarak 5.367 doları gördü. Gram altın ise 7 bin 583 TL'den, Çeyrek altın 12.397 TL’den Cumhuriyet altını ise 49.437 TL’den işlem görüyor. Gümüş yüzde 2,4 artarak 96,04 dolara çıktı.

Altın, ocak ayı sonunda ons başına 5 bin 595 doların üzerindeki rekor seviyesinden sert bir geri çekilme yaşamasına rağmen, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

