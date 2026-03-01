İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı

Dubai'de patlama sesleri

Kuveyt Uluslararası Havalimanı, dron ile hedef alınırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde patlama sesleri duyuldu. BAE Savunma Bakanlığı, İran'a ait dron ve füze saldırısının önlendiğini bildirdi. Dubai'de 4 kişinin yaralandığı bildirilirken, kentin dron ile hedef alındığı aktarıldı. Kuveyt'te ise hastanelere 12 yaralının başvurduğu belirtildi.