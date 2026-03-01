Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin seçilmesine kadar "Velayet-i Fakih" makamının görevlerini yürütecek "Geçici Liderlik Konseyi"nin görevine başladığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 23:35 Güncelleme:
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı

        İran basınında yer alan haberlere göre, Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırıları sonrası ilk kez kamera karşısına geçerek, İran devlet televizyonunda video mesaj yayımladı.

        Mesajında, “Anayasanın 111. maddesi uyarınca Geçici Liderlik Konseyi bugün görevine başlamıştır.” ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, İran ordusunun ABD ve İsrail saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğini belirtti.

        Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in ayrılık ve fitne çıkarmakla kazanç sağlayamayacağına vurgu yaparak, İran halkının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

        Ülkesinin, "düşman üslerini" güçlü bir şekilde hedef aldığını aktaran Pezeşkiyan, İran’a saldırı düzenleyen ülkelerin hayal kırıklığı yaşayacağını söyledi.

        Pezeşkiyan, saldırılar sırasında hayatını kaybeden Ali Hamaney’e ilişkin ise, “Allah’tan, şehadete ulaşan Yüce Lider’in ruhunu şad etmesini diliyoruz.” temennisinde bulundu.

        NE OLMUŞTU?

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubatta İrana askeri saldırı başlattı. İran da İsrailin yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaneyin yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

