Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen konuk ekip arka arkaya bulduğu gollerle skoru 2-2 yaptı ve mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golleri 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada Veysel Sarı'dan (kk) gelirken Antalyaspor'un gollerini ise 43. dakikada Levent Mercan (kk) ve 49. dakikada Sander van de Streek kaydetti.

ZİRVEDE PUAN FARKI 4 OLDU! Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği haftada Antalyaspor karşısında kazanamayan Fenerbahçe puanını 54 yaptı ve zirvedeki puan farkı 4'e çıktı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

REKLAM FENEBAHÇE'DE PENALTI BEKLENTİSİ Karşılaşmanın 54. dakikasında Mert Müldür, rakip ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular, hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulundu. Hakem Alper Akarsu, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan gelen onayın ardından oyunun sürmesini istedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu karara tepki gösterdi.

SEMEDO SAKATLANDI Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, sakatlandı. Portekizli futbolcu, sakatlandıktan sonra oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo yerine 20. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.

ASENSIO'NUN DEPLASMAN KATKISI SÜRÜYOR Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, ligde deplasmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol yıldız, Antalyaspor deplasmanında Sidiki Cherif'in attığı golde asisti yapan isim oldu. Asensio, ligdeki son 9 deplasman maçında da skora etki etti. Marco Asensio, bu maçlarda 6 gol attı ve 7 asist yaptı.