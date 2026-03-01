Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU - Fenerbahçe Haberleri

        Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golleri 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada Veysel Sarı'dan (kk) gelirken Antalyaspor'un gollerini ise 43. dakikada Levent Mercan (kk) ve 49. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe puanını 54 yaptı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 19:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen konuk ekip arka arkaya bulduğu gollerle skoru 2-2 yaptı ve mücadele beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe'nin golleri 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada Veysel Sarı'dan (kk) gelirken Antalyaspor'un gollerini ise 43. dakikada Levent Mercan (kk) ve 49. dakikada Sander van de Streek kaydetti.

        ZİRVEDE PUAN FARKI 4 OLDU!

        Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği haftada Antalyaspor karşısında kazanamayan Fenerbahçe puanını 54 yaptı ve zirvedeki puan farkı 4'e çıktı.

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        REKLAM

        FENEBAHÇE'DE PENALTI BEKLENTİSİ

        Karşılaşmanın 54. dakikasında Mert Müldür, rakip ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular, hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulundu.

        Hakem Alper Akarsu, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan gelen onayın ardından oyunun sürmesini istedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu karara tepki gösterdi.

        SEMEDO SAKATLANDI

        Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, sakatlandı. Portekizli futbolcu, sakatlandıktan sonra oyuna devam edemedi.

        Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo yerine 20. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.

        ASENSIO'NUN DEPLASMAN KATKISI SÜRÜYOR

        Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, ligde deplasmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol yıldız, Antalyaspor deplasmanında Sidiki Cherif'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

        Asensio, ligdeki son 9 deplasman maçında da skora etki etti. Marco Asensio, bu maçlarda 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        REKLAM

        12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.

        33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.

        38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

        43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz temsilcisi 1-0 önde bitirdi.

        (İkinci yarı az sonra...)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağdat'ta ABD karşıtı gösteri

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!