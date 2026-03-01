Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golleri 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada Veysel Sarı'dan (kk) gelirken Antalyaspor'un gollerini ise 43. dakikada Levent Mercan (kk) ve 49. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe puanını 54 yaptı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı
ZİRVEDE PUAN FARKI 4 OLDU!
Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği haftada Antalyaspor karşısında kazanamayan Fenerbahçe puanını 54 yaptı ve zirvedeki puan farkı 4'e çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
FENEBAHÇE'DE PENALTI BEKLENTİSİ
Karşılaşmanın 54. dakikasında Mert Müldür, rakip ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular, hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulundu.
Hakem Alper Akarsu, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan gelen onayın ardından oyunun sürmesini istedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu karara tepki gösterdi.
SEMEDO SAKATLANDI
Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, sakatlandı. Portekizli futbolcu, sakatlandıktan sonra oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo yerine 20. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.
ASENSIO'NUN DEPLASMAN KATKISI SÜRÜYOR
Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, ligde deplasmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol yıldız, Antalyaspor deplasmanında Sidiki Cherif'in attığı golde asisti yapan isim oldu.
Asensio, ligdeki son 9 deplasman maçında da skora etki etti. Marco Asensio, bu maçlarda 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.
33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz temsilcisi 1-0 önde bitirdi.