İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
ABD, bir kez daha İran’a karşı B-2 bombardıman uçaklarını kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik Epic Fury Operasyonu kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığını açıklayarak, "Dün gece yaklaşık 1 tonluk bombalarla donatılmış ABD B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu. Hiçbir ülke Amerika'nın kararlılığından şüphe duymamalıdır" dedi.
ABD, İsrail-İran arasındaki geçtiğimiz sene haziran ayındaki 12 Gün Savaşı’nda B-2 bombardıman uçakları ile İran’ın nükleer tesislerini vurmuştu.
*Fotoğraf: Mark Almond (AP aracılığıyla), temsilidir