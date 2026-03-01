Canlı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı

        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarının da kullanıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Dün gece yaklaşık 1 tonluk bombalarla donatılmış ABD B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu." ifadelerine yer verildi.

        Giriş: 01.03.2026 - 20:46
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik Epic Fury Operasyonu kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığını açıkladı.

        ABD, bir kez daha İran’a karşı B-2 bombardıman uçaklarını kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik Epic Fury Operasyonu kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığını açıklayarak, "Dün gece yaklaşık 1 tonluk bombalarla donatılmış ABD B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu. Hiçbir ülke Amerika'nın kararlılığından şüphe duymamalıdır" dedi.

        ABD, İsrail-İran arasındaki geçtiğimiz sene haziran ayındaki 12 Gün Savaşı’nda B-2 bombardıman uçakları ile İran’ın nükleer tesislerini vurmuştu.

        *Fotoğraf: Mark Almond (AP aracılığıyla), temsilidir

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı. (AA)

