        Haberler Dünya Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü

        ABD ve İsrail'in İran'a operasyon başlatmasının ardından bölgedeki gerginlik sürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü, görüşmede İran'daki son durum elen alındı

        Giriş: 01.03.2026 - 15:16
        ABD ve İsrail'in dün İran'a başlattığı operasyonların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Arakçi'nin telefon görüşmesinde İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

        TÜRKİYE ARABULUCUK DESTEĞİ İÇİN HAZIR

        Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada, tüm taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yapmış ve "Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır" ifadelerini kullanmıştı.

        Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.

        Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.

        Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

        İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

