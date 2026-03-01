Canlı
        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Tedesco'nun 11'i... - Fenerbahçe Haberleri

        İşte Domenico Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak. Ligde son oynadığı Kasımpaşa maçında zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamayan sarı-lacivertliler, bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor. İşte Tedesco'nun 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.03.2026 - 10:29 Güncelleme:
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.

        2

        6 EKSİK

        Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

        3

        6 OYUNCU KART SINIRINDA

        Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.

        Bu futbolcular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

        4

        NAMAĞLUP TEK TAKIM KONUMUNDA

        Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

        Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

        5

        İNGİLTERE'DEN DOĞRUDAN ANTALYA'YA GİTTİ

        Fenerbahçe, sıkışık maç programı sebebiyle İngiltere'den doğrudan Antalya'ya hareket etti.

        Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenmesine karşın elenen sarı-lacivertliler, İstanbul'a dönmeden Antalya'ya geçti. Fenerbahçe, Antalya'da bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        6

        İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i:

        Tarık, Levent, Guendouzi, Yiğit Efe, Semedo, İsmail, Kante, Kerem, Asensio, Musaba, Cherif

