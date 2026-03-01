Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek! - Beşiktaş Haberleri

        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Spor yazarların, siyah-beyazlıların aldığı galibiyet değerlendirdi.

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Spor yazarları Kocaelispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

        "BEŞİKTAŞ ARTIK DAHA GÜÇLÜ"

        Güntekin Onay: Dün sahada mücadele etmeyen savunmaya yardım etmeyen Beşiktaşlı oyuncu yoktu ancak rakip yarı alanda kalabalık Kocaelispor karşısında alan bulamadılar. Zaman zaman sete yerleşseler de forvetleri etkili bir şekilde ceza sahasına sokamadılar. Nitekim pozisyonsuz giden maçta Agbadou’nun kornerden gelen kafa golü kilidi açtı. 1-0’dan sonra Cerny ve Olaitan’ın karşı karşıya kaçırdığı fırsatlar da var. Dün golün sahibi Agbadou sahanın en iyisiydi. Olaitan ise sürekli oyunun içinde, çalışkan ve sorumluluk alan bir kimlik sergiledi. (HÜRRİYET)

        "KARTAL'IN GÖZÜ YÜKSEKTE"

        Bilal Meşe: Kartal’da dikkatimi çeken negatif bir tablo var, yazmasam olmaz. Kardeşim, gerek korner, gerekse serbest atışlarda ön direkte kimse yok, herkes cami güvercini gibi savunmanın arkasında toplanıyor! Ya ön direk? Bomboş! Gelsin ön direğe birisi, kafayla aşırtsın, savunmayı şaşırtsın! Ahh Gökhan Gönül’ün kulakları çınlasın, hep ön direkte mevzilenirdi, ya kendisi atardı, ya da takım arkadaşları.

        Bak Rıdvan kardeş, iyi niyetlisin, taraftarlarla diyaloğa girmen, şartlar ne olursa olsun yanlış. Gerek yok, ortamı germe, sarıya da davetiye çıkarma.

        90+3’te Olaitan da net bir pozisyon yakaladı, atamadı, kalitesiyle ters düştü! Valla bu oyunda iyi oynamadan kazanılan çok maçlar gördük, tıpkı dünkü gibi. Evet, Beşiktaş nazar değmesin 13 maçlık yenilmezlik unvanını sürdürürken, önemli bir galibiyete de imzasını attı. Yani Kartal, zor bir virajı daha hasarsız döndü, gözünü klasmana dikti, Trabzonspor’un peşine takıldı. (MİLLİYET)

        "İKİ DİŞLİ RAKİPTEN PUAN ALMAK BAŞARIDIR"

        Ömer Üründül: Dün yine Beşiktaş'ın en büyük artısı takım halinde mücadeleydi. Belki hücumda kısır kaldılar ama rakibe hiç pozisyon vermediler. Sonuçta yeni transferlerin zamana ihtiyacı varken 2 haftada, 2 dişli rakip karşısında 6 puan almak başarıdır. Ndidi ve Asllani çok iyi oynadılar. 4'lü defans kusursuzdu. Bütün hırsına rağmen Oh, hiç etkili olamadı.

        İki önemli eleştirim var. Cerny kesinlikle orta saha oyuncusu değil. En ideal yeri sağ ön. Nedense Sergen Yalçın onu orta sahada oynatma takıntısından vazgeçemiyor. Rıdvan Yılmaz yavaş yavaş eski formuna kavuşuyor. Takımı galip durumdayken rakip tribünle çatışmaya girmenin ne anlamı var! (SABAH)

