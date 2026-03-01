Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

"KARTAL'IN GÖZÜ YÜKSEKTE"

Bilal Meşe: Kartal’da dikkatimi çeken negatif bir tablo var, yazmasam olmaz. Kardeşim, gerek korner, gerekse serbest atışlarda ön direkte kimse yok, herkes cami güvercini gibi savunmanın arkasında toplanıyor! Ya ön direk? Bomboş! Gelsin ön direğe birisi, kafayla aşırtsın, savunmayı şaşırtsın! Ahh Gökhan Gönül’ün kulakları çınlasın, hep ön direkte mevzilenirdi, ya kendisi atardı, ya da takım arkadaşları.

Bak Rıdvan kardeş, iyi niyetlisin, taraftarlarla diyaloğa girmen, şartlar ne olursa olsun yanlış. Gerek yok, ortamı germe, sarıya da davetiye çıkarma.

90+3’te Olaitan da net bir pozisyon yakaladı, atamadı, kalitesiyle ters düştü! Valla bu oyunda iyi oynamadan kazanılan çok maçlar gördük, tıpkı dünkü gibi. Evet, Beşiktaş nazar değmesin 13 maçlık yenilmezlik unvanını sürdürürken, önemli bir galibiyete de imzasını attı. Yani Kartal, zor bir virajı daha hasarsız döndü, gözünü klasmana dikti, Trabzonspor’un peşine takıldı. (MİLLİYET)