Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu: Biraz cimriyim

        Yasemin Sakallıoğlu: Biraz cimriyim

        Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, "Biraz cimriyim" diyerek, kıyafet alışverişlerine dair samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 09:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biraz cimriyim"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, "4 Mart'ta Bostancı'da gösterim var. O yüzden provaya geldim. Hep takım giyiyorum. Yine takım..." dedi.

        Sosyal medya fenomenlerini ti'ye alan ünlü komedyen, "Ti'ye alınmayacak gibi mi? '1 milyon TL olan çantam elimde' diyor. Paraları rahat söylüyorlar, o kısmı komik geliyor" ifadelerini kullandı. Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Kendi hayatını yaşıyorlar. O kendi hayatını yaşarken sen evde salatalık yerken sana komik geliyor. Hiç girilemeyen mağazalara giriyorlar. Onları evde pijamayla izlerken, insan etkileniyor. Ama bunlardan da lazım başka türlü o mağazaları nasıl göreceğiz?

        REKLAM

        "AYAKKABIYI 20 SENE GİYERİM"

        Kıyafet alışverişlerinde harcamalarına dikkat ettiğini söyleyen Sakallıoğlu, "Arada pahalı şeyler alıp, uzun süre giyiyorum. Akıllıca alışveriş yapıyorum. Bir kere giyinip atılacak şeye çok para vermem. Montu aldım 10 sene giyerim. Ayakkabıyı 20 sene giyerim. Vintage'a dönebilecek şeyler alıyorum, paraları boşuna vermeyeyim. Biraz cimriyim" ifadelerini kullandı.

        "KİMSENİN EVİ BARKI YOK"

        Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra "Aynı şeyleri tekrar tekrar giyme modası geldi. Ünlüler keşke aralarında kıyafetleri değiştirse... Batıyoruz, kimsenin evi barkı yok. Herkesin çantası, ayakkabısı ve elbisesi var" diyerek espri yaptı.

        Sakallıoğlu, ayrıca Rachel Araz Kiresepi ile Yasemin Ergene'nin giyimine hayran olduğunu belirtti.

        Rachel Araz Kiresepi ve Yasemin Ergene
        Rachel Araz Kiresepi ve Yasemin Ergene
        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

        İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın depoya sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor

        #Yasemin Sakallıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!