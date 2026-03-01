İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Büyük bir lideri kaybettik ve onun yasını tutuyoruz, ruhun saflığı, inanç gücü, işlerde beceriklilik, kibirliler karşısında cesaret ve Tanrı yolunda cihad açısından benzersiz bir lider" dedi.

Ayrıntılar geliyor...