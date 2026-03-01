Canlı
        Haberler Dünya İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü | Dış Haberler

        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü

        İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'da 40 günlük yas ilan edildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 01.03.2026 - 04:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü

        İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

        İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

        İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Büyük bir lideri kaybettik ve onun yasını tutuyoruz, ruhun saflığı, inanç gücü, işlerde beceriklilik, kibirliler karşısında cesaret ve Tanrı yolunda cihad açısından benzersiz bir lider" dedi.

        Ayrıntılar geliyor...

        Üvey babasının şiddetine uğrayan çocuğun annesi: En ağır cezayı almasını istiyorum

        Kayseri'de üvey babası F.G.'nin şiddet uyguladığı 9 yaşındaki M.E.T.'nin annesi Şerife G., yaşananları DHA'ya anlattı. Şerife G. "Türk adaletinden şunu rica ediyorum; eşimin, çocuğuma yaptığı şiddetten dolayı en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. (DHA)    

