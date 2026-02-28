Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı | Dış Haberler

        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı

        Hizbullah, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, Tahran ile "dayanışma" içinde olduklarını bildirdi. Öte yandan açıklamada Hizbullah'ın İran'ın misillemelerine dahil olup olmayacağına dair doğrudan bir sinyal verilmedi

        Giriş: 28.02.2026 - 19:32
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, saldırının "uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali" olduğu ifade edildi ve bunun bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimi olduğu kaydedildi.

        Saldırıların kınandığı açıklamada, İran'ın egemenlik haklarına vurgu yapılarak, "İran yönetimi ve İran halkının yanında durdukları" belirtildi.

        Bölge ülkelerine saldırılara karşı ortak tavır alma çağrısı yapılan açıklamada, saldırıların sonuçlarının "herkesi etkileyebileceği" uyarısı yapıldı.

        Öte yandan açıklamada Hizbullah'ın İran'ın misillemelerine dahil olup olmayacağına dair doğrudan bir sinyal verilmedi.

        NE OLMUŞTU?

        İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü, Katar'da ABD'ye ait erken uyarı radarı vuruldu.

