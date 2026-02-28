Saldırı kripto parayı vurdu
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı kripto para piyasasını sert vurdu. Bitcoin gün içinde 63 bin dolar seviyesine kadar geriledi, öğlen saatlerinde günlük yüzde 4 düşüş ve 64 bin seviyesinde işlem gördü
Kripto para piyasaları, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırının ardından sert düştü.
Saldırıların borsaların kapanmasının ardından başlamasıyla 7/24 işlem gören kripto para borsaları etkinin hissedildiği ilk alan oldu.
Bitcoin, gün içerisinde 63 bin seviyesine kadar düştü. Öğlen saatlerinde kısmen toparlanan kripto para birimi, günlük yüzde 4 düşüşle 64 bin seviyesinden işlem gördü.
Yüksek hacimli kripto para birimlerinden Ethereum yüzde 6, Dogecoin yüzde 7,5 civarı gerileme kaydetti.
