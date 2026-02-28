Canlı
        Nebahat Çehre: Hayatımın film olmasını istemiyorum - Magazin haberleri

        Nebahat Çehre: Hayatımın film olmasını istemiyorum

        Usta oyuncu Nebahat Çehre, "Hayatınız film olsa, sizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna, "Hayatımın film olmasını istemiyorum" yanıtını verdi

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 10:27
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nebahat Çehre, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çehre, "Bazı roller benim üzerime yapıştı kaldı. O projelerden sonra gelen benzer rol tekliflerini kabul etmedim. Farklı bir rol, farklı bir karakter oynamak istiyorum" dedi.

        "Hayatınız film olsa, sizi kimin oynamasını isterdiniz?” sorusuna net bir yanıt veren Çehre, "Hayatımın film olmasını istemiyorum. Kimsenin de oynamasını istemem" ifadelerini kullandı.

        "ESTETİĞE KARŞIYIM"

        Usta sanatçı röportajında oyuncuların estetik yaptırmasına karşı olduğunu da dile getirerek, "Estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı. Çeneyi gerdiriyorlar, fazla müdahale oluyor. Bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına bir şey" açıklamasında bulundu.

        "ÜLKEMİZDE SANATÇIYA DEĞER VERİLİYOR"

        Şarkıcı Melike Şahin’in, "Ülkemizde sanatçılara verilen saygı yok" sözleri hatırlatılan Çehre, bu görüşe katılmadığını belirterek, "Melike çok güzel bir kız, onu da takip ediyorum. Sahneleri her zaman dolu. Ülkemizde sanatçıya ve şarkıcıya verilen değer bence var" dedi.

        Ana Haber Bülteni - 25 Şubat 2026 (Müzakerenin Sonu Savaş Mı Barış Mı?)

        Kurtulmuş'tan ''Terörsüz Türkiye'' turu. Bahçeli'nin İmralı statüsü çıkışı. Ahmet Özer'den Bahçeli'ye teşekkür. F-16 uçağı neden düştü? Müzakerenin sonu savaş mı barış mı? Sumud filosu Gazze için yola çıkacak. Akran zorbalığına elektronik kelepçe. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Nebahat Çehre
