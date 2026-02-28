Nebahat Çehre: Hayatımın film olmasını istemiyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nebahat Çehre, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çehre, "Bazı roller benim üzerime yapıştı kaldı. O projelerden sonra gelen benzer rol tekliflerini kabul etmedim. Farklı bir rol, farklı bir karakter oynamak istiyorum" dedi.

"Hayatınız film olsa, sizi kimin oynamasını isterdiniz?” sorusuna net bir yanıt veren Çehre, "Hayatımın film olmasını istemiyorum. Kimsenin de oynamasını istemem" ifadelerini kullandı.

"ESTETİĞE KARŞIYIM"

Usta sanatçı röportajında oyuncuların estetik yaptırmasına karşı olduğunu da dile getirerek, "Estetiğe karşıyım, çizgilerimi seviyorum. Oyunculukta estetik olmamalı. Çeneyi gerdiriyorlar, fazla müdahale oluyor. Bu da mimikleri engelliyor. Oyunculuğun zararına bir şey" açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZDE SANATÇIYA DEĞER VERİLİYOR"

Şarkıcı Melike Şahin’in, "Ülkemizde sanatçılara verilen saygı yok" sözleri hatırlatılan Çehre, bu görüşe katılmadığını belirterek, "Melike çok güzel bir kız, onu da takip ediyorum. Sahneleri her zaman dolu. Ülkemizde sanatçıya ve şarkıcıya verilen değer bence var" dedi.