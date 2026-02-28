Ligin 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, 10 veya 11 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool ya da Tottenham takımlarından birini ağırlayacak. Ardından ligin 26. haftasında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Başakşehir'i konuk edecek "Cimbom" 17 veya 18 Mart'ta "Devler Ligi"nde çeyrek finalist olabilmek için rövanş maçında boy gösterecek.

Galatasaray'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'unda Romanya ile karşılaşacak A Milli Takım'a daha fazla çalışma şansı vermek için 17-18-19 Mart'a çekilen 27. hafta maçı (Deplasmanda Göztepe ile) ise ertelenecek.

Sarı-kırmızılılar, 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı'na kadarki 20 günlük süreçte 6 resmi müsabakaya çıkıp, ortalama 3,3 günde bir maç yapacak.