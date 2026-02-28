Küçük bir genetik değişim, insanlık tarihinin en ölümcül tehditlerinden birini doğurmuş olabilir. Yeni bulgular, sivrisineklerin insan kokusunu algılama yeteneğini milyonlarca yıl önce geliştirdiğine işaret ediyor.

İNSANLIĞIN EN ÖLÜMCÜL DÜŞMANI: SİVRİSİNEKLERİN EVRİMSEL HİKÂYESİ

İnsanlık tarihindeki en ölümcül hayvan şaşırtıcı biçimde büyük bir yırtıcı değil, küçücük bir böcektir. Sivrisinekler, her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açan hastalıkları taşıyarak tartışmasız biçimde en tehlikeli canlılar arasında yer alır. Özellikle sıtma, yılda 600 binden fazla can alırken, dünya nüfusunun yaklaşık yarısı hâlâ bu hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıyadır. Bunun yanı sıra sivrisinekler; Batı Nil virüsü, dang humması ve çeşitli ensefalit türleri gibi pek çok ciddi enfeksiyonun da taşıyıcısıdır.

TÜM SİVRİSİNEKLER AYNI DEĞİL

Her sivrisinek türü insan için tehdit oluşturmaz. Sıtmanın başlıca taşıyıcıları, yaklaşık 3.500 sivrisinek türü arasından görece küçük bir gruba ait olan Leucosphyrus grubundaki türlerdir. Bu grubun evrimsel geçmişi, insanlarla kurdukları ölümcül ilişkinin ne zaman başladığına dair önemli ipuçları sunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ASYA'DA BAŞLAYAN KRİTİK DÖNÜŞÜM Yakın zamanda yayımlanan ve Scientific Reports dergisinde yer alan uluslararası bir araştırmaya göre, bu ölümcül bağın kökeni yaklaşık 1,8 milyon yıl öncesine uzanıyor. Araştırmacılar, 1992–2020 yılları arasında Güneydoğu Asya'da toplanmış Leucosphyrus grubuna ait 11 farklı türden 38 sivrisineğin DNA'sını analiz etti. Bilgisayar modelleri aracılığıyla mutasyon hızlarını hesaplayan ekip, sivrisineklerin evrimsel soy ağacını ayrıntılı biçimde yeniden oluşturdu. Elde edilen bulgular, insan kanına yönelimin yaklaşık 2,9 ila 1,6 milyon yıl önce, Sundaland olarak bilinen ve Borneo, Java, Malay Yarımadası ile Sumatra'yı kapsayan bölgede ortaya çıktığını gösteriyor. Bu dönemden önce sivrisinekler, bölgede yaşayan insan dışı primatlarla besleniyordu. HOMO ERECTUS İLE KESİŞEN YOLLAR Bu zaman aralığı, Homo erectus türünün yaklaşık 1,8 milyon yıl önce Sundaland'a ulaştığını öne süren paleoantropolojik verilerle dikkat çekici biçimde örtüşüyor. Modern insanın (Homo sapiens) bölgeye gelişi ise çok daha geç, yaklaşık 76.000–63.000 yıl öncesine tarihleniyor. Bu da sivrisineklerin homininleri hedef alma davranışını geliştirmek için uzun bir evrimsel süreç geçirdiğini düşündürüyor.

AFRİKA TÜRLERİNE DAİR YENİ BİR BAKIŞ Bu bulgular, Afrika'da sıtmanın başlıca taşıyıcıları olan Anopheles gambiae ve Anopheles coluzzii gibi türlerin evrimine dair önceki tahminleri de geriye itiyor. Daha önce, sivrisineklerin insan kanıyla beslenmeye başlamasının 509.000 ila 61.000 yıl öncesine dayandığı düşünülüyordu. Yeni genetik veriler ise bu ilişkinin çok daha eskiye uzandığını ortaya koyuyor. İNSANI BULMA YETENEĞİ NASIL GELİŞTİ? Sivrisineklerin insanları etkili biçimde ısırabilmesi için öncelikle onları tespit edebilmesi gerekir. Araştırmacılara göre bu durum, zamanla homininlerin vücut kokusunu algılayabilen özel genetik reseptörlerin evrimleşmesiyle mümkün oldu. Ancak böyle bir adaptasyonun gerçekleşebilmesi için bölgede yeterince büyük ve kalıcı bir hominin nüfusunun bulunması gerekiyordu. SİVRİSİNEK EVRİMİ, İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTABİLİR Bu çalışma, sivrisineklerin evrimsel geçmişinin yalnızca hastalık tarihi açısından değil, aynı zamanda insan evrimi ve göç yollarının anlaşılması bakımından da önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle fosil kayıtlarının sınırlı olduğu Güneydoğu Asya gibi bölgelerde, böceklerin genetik geçmişi insanlık tarihindeki boşlukları doldurmaya yardımcı olabilir.