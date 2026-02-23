Uzun oruç saatlerinde enerjinizi korumak için sahurda kahve veya çay içmek isteyenler dikkat! Kafeinli içeceklerin susuzluk üzerindeki etkisi düşündüğünüzden fazla olabilir.

RAMAZANDA SIVI TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

Ramazan ayında beslenme düzeni kadar sıvı alımı da büyük önem taşır. Uzun süreli açlık ve susuzluk vücudu zorlayabilir; bu nedenle iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketmek sağlığınızı korumanın temel yollarından biridir. Su, hem vücudun elektrolit dengesini korur hem de sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sıvı tüketimi sadece su ile sınırlı değildir; doğal meyve suları, bitki çayları ve çorba gibi sıvı gıdalar da Ramazan’da beslenme dengesini destekler.

ÇAY TÜKETİMİNDE DENGE

Çay, özellikle siyah çay, içerdiği kafein nedeniyle idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. Bu durum, vücuttan su atılımını artırarak susuzluk hissini tetikleyebilir. Bu nedenle Ramazan boyunca çay tüketimi ölçülü olmalıdır.

Öneriler:

- Günlük 2-3 fincanı aşmayacak şekilde siyah çay tercih edin.

- Çayı açık ve şekersiz içmek, su dengesini korumak açısından önemlidir.

- Çayı açık ve şekersiz içmek, su dengesini korumak açısından önemlidir.

- İftar ve sahur arasında su tüketimine öncelik verin; çay yerine suyu öncelikli sıvı olarak değerlendirin. Çay severler için Ramazan, damak tadını koruma ile vücut sağlığı arasında denge kurma sürecidir. Aşırı çay tüketimi gün içinde susuzluk ve halsizlik yaratabilir. KAHVE TÜKETİMİ VE ZAMANLAMASI Kahve, Ramazan'da enerji ve uyanıklığı artırmak için iyi bir tercihtir; ancak kafein içeriği nedeniyle vücudu susuz bırakabilir. Tüketim önerileri: Sahurda: Gün boyu dinç kalmayı sağlamak için ölçülü miktarda kahve içilebilir. Fazla tüketim susuzluk ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. İftar sonrası: Sindirimi desteklemek ve yemeğin ardından uyanıklığı artırmak için kahve tercih edilebilir. Kafeinsiz veya hafif kahve türleri, uyku düzenini bozmadan keyifli bir içim sağlar. Kahve tüketimi, Ramazan boyunca dengeli bir şekilde planlandığında hem enerji sağlar hem de sıvı dengesini ciddi şekilde bozmaz. YEŞİL ÇAY VE ÖDEM ATIYICI ÇAYLAR Yeşil çay, antioksidan içeriği sayesinde sindirimi destekler ve ödem atılmasına yardımcı olur. Ancak kafein içeriği nedeniyle aşırı tüketimi susuzluk yaratabilir.

Tüketim önerileri: İftar sonrası: Sindirimi desteklemek için iftardan 1-2 saat sonra tüketilebilir. Sahurda: Gün boyunca susuz kalmamak için fazla tüketilmemelidir. Ödem atıcı çaylar ise Ramazan'da özellikle iftardan sonra faydalıdır. Maydanoz, rezene, zencefil ve yeşil çay gibi bitkiler içeren ödem çayları, vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Ancak bu çayların da aşırı tüketimi sıvı kaybına neden olabileceği için ölçülü olmak gerekir. RAMAZANDA SAĞLIKLI SIVI ALIMI İÇİN PRATİK ÖNERİLER Günlük su tüketimini önceliklendirin: İftar ve sahur arasında toplam 1,5–2 litre su içmeye özen gösterin. Bitki çaylarını ölçülü tüketin: Siyah, yeşil ve ödem çaylarını günlük 2-3 fincan ile sınırlayın. Doğal sıvılarla destekleyin: Ayran, taze sıkılmış meyve suları ve çorba, hem sıvı ihtiyacınızı karşılar hem de sindirimi kolaylaştırır. Aşırı kafeinden kaçının: Gün boyunca fazla çay veya kahve içmek susuzluğa ve uykusuzluğa yol açabilir.