        Haberler Gündem Güncel Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!

        Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaraladı. Yaşanan dehşette, hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ da, Kılıçaslan'ı ikinci ateşi etmek üzereyken engelledi. Saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Giriş: 23.02.2026 - 16:14
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!

        Feci olay, 13 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi.

        Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti.

        DHA'nın haberine göre Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

        Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan ise tutuklandı.

        Adliyedeki saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

