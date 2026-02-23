Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda: Florya'dan ayrıldı!
Galatasaray altyapısında forma giyen Çağrı Hakan Balta, Florya'daki tesislerden tüm eşyalarını alarak ayrıldı. Genç oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında polemiklere neden olan genç futbolcu Çağrı Hakan Balta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giyen genç oyuncu, önceki gün Florya’daki tesislerden tüm eşyalarını alarak ayrıldı.
Çağrı Balta’nın kısa süre içinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının bekleniyor. Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli kulübün Galatasaray’a yetiştiricilik bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe’nin, genç oyuncu 18 yaşına bastığında Galatasaray’a yaklaşık 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği ve ayrıca futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 10 pay vereceği ifade ediliyor.
