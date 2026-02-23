Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
Beşiktaş'ın son haftalarda sergilediği futbol beğeni toplarken, yeni transferlerin skora verdikleri katkı da dikkat çekti. Göztepe karşısında elde edilen 4-0'lık galibiyette de yeni transferler hırsları ve performanslarıyla alkış aldı.
Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup ederek Süper Lig'de 4. sıraya çıkarken yeni transferler yine göz doldurdu.
Teknik direktör Sergen Yalçın, İzmir temsilcisi karşısında devre arasında kadroya katılan isimlerden Agbadou, Murillo, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'a şans verdi.
Asllani'nin asistinde 36. dakikada Murillo farkı ikiye çıkaran golü atarken Beşiktaş formasıyla da siftah yaptı.
59. dakikada ise maça sol kanatta başlayan Olaitan, eski takımına karşı gol bularak ilk kez sevinç yaşadı.
Beşiktaş'ın Güney Koreli yeni golcüsü Oh ise 74. dakikada enfes bir füzeyle maçın skorunu belirleyerek 3. maçında 3. golünü atmayı başardı.
Siyah-beyazlıların 18 milyon Euro'ya Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou ise savunmada rakiplerine adeta duvar ördü.
Beşiktaşlı taraftarlar, peş peşe gelen gollerle büyük coşku yaşarken yeni transferlerin performansı büyük beğeni topladı.
YENİ TRANSFERLER NE YAPTI?
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh, 3 maçta 266 dakika süre bulurken 3 gol ve 1 asist üretti.
Kartal'ın Fildişili stoperi Emmanuel Agbadou ise 3 maçta da 90 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı.
Göztepe'den kadroya katılan Junior Olaitan, 3 maçta 268 dakika sahada kalıp 1 gol kaydetti.
Marsilya'dan transfer edilen Amir Murillo ise 3 maçta 2 kez 11'de başlarken ilk golünü Göztepe karşısında attı
Siyah-beyazlıların Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani dün ikinci kez 11'de başlarken 3 maçta toplam 161 dakika sahada kalıp 1 asiste imza attı.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Yasin Özcan sadece Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında şans bulurken kaleci Davis Vazquez ise henüz forma giymedi.
Yeni oyuncuların performansı ve takıma hızlı bir şekilde adapte olmaları teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibini de mutlu etti.