NYT: Trump, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha geniş kapsamlı bir askeri saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

New York Times gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, iki ülke arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun Cenevre'de yapılması planlanırken, Trump yönetimi müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı askeri seçenekleri masada tutuyor.

Kaynaklar, Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran yönetimine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla "hedefli saldırı" seçeneğine daha yakın olduğunu ileri sürdü.

REKLAM

NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır Haberi Görüntüle

Bu kapsamda değerlendirilen hedefler arasında İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu karargahı, nükleer tesisler ve balistik füze altyapısının bulunduğunu savunan kaynaklar, söz konusu hamlenin de işe yaramaması durumunda Trump'ın, İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmayı hedefleyen "daha geniş çaplı bir askeri operasyonu" değerlendirdiğini danışmanlarına ilettiğini öne sürdü.