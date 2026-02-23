Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NYT: Trump, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor | Dış Haberler

        NYT: Trump, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor

        New York Times'a konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran yönetimine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla "hedefli saldırı" seçeneğine daha yakın olduğunu ileri sürdü. Bunun işe yaramaması durumunda ise Trump'ın, "daha geniş çaplı bir askeri operasyonu" değerlendirdiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 10:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha geniş kapsamlı bir askeri saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

        New York Times gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, iki ülke arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun Cenevre'de yapılması planlanırken, Trump yönetimi müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı askeri seçenekleri masada tutuyor.

        Kaynaklar, Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran yönetimine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla "hedefli saldırı" seçeneğine daha yakın olduğunu ileri sürdü.

        REKLAM
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır Haberi Görüntüle

        Bu kapsamda değerlendirilen hedefler arasında İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu karargahı, nükleer tesisler ve balistik füze altyapısının bulunduğunu savunan kaynaklar, söz konusu hamlenin de işe yaramaması durumunda Trump'ın, İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmayı hedefleyen "daha geniş çaplı bir askeri operasyonu" değerlendirdiğini danışmanlarına ilettiğini öne sürdü.

        Kaynaklar, yönetim içinde, bu hedefe yalnızca hava saldırılarıyla ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda tereddütler bulunduğunu belirtti.

        Öte yandan, askeri gerilimi önlemeye yönelik yeni bir önerinin de gündemde olduğunu iddia eden kaynaklar, İran'ın yalnızca tıbbi araştırma ve tedavi amaçlı, son derece sınırlı bir nükleer zenginleştirme faaliyetine izin verilmesi seçeneğinin tartışıldığını kaydetti.

        Kaynaklar, tarafların bu öneriyi kabul edip etmeyeceğinin ise henüz belirsiz olduğunu aktardı.

        ABD ile İran arasındaki müzakereler

        ABD ile İran arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

        Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

        Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarptığı yaya öldü; 5 suç kaydı olan sürücü tutuklandı

        Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel (26)'e otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Şengel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken sürücü ise aracını bırakıp kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Azad Baran...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?