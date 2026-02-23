Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır | Dış Haberler

        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır

        New York Times'ın haberine göre, İran dini lideri Hamaney, ABD ya da İsrail'in olası saldırılarında suikasta uğraması ihtimaline karşı üst düzey isimlere nasıl hareket edeceklerine dair talimat verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 09:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır

        New York Times'ın haberine göre, İran'da Aralık ayı sonunda ülke çapında başlayan protestoların ardından ABD'nin saldırı tehdidinin artmasıyla ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı planını hazırladı.

        "LARİCANİ FİİLEN DEVLET İŞLERİNİN BAŞINA GEÇTİ" İDDİASI

        NYT'nin iddiasına göre Hamaney, ülke genelinde protestoların yoğunlaştığı ve ABD'nin askeri tehditlerinin arttığı dönemde, uzun süredir güvendiği isimlerden ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Laricani'yi merkezi bir yönetsel role getirdi. Eski bir Devrim Muhafızları komutanı ve deneyimli bir siyasetçi olan Laricani'nin fiilen devlet işlerinin başına geçtiği ifade ediliyor.

        REKLAM

        Gazete; üst düzey İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde, Laricani'nin protestolara yönelik sert müdahaleyi yönettiğini, Washington ile yürütülen hassas nükleer diplomasi sürecini idare ettiğini ve Rusya, Katar ile Umman gibi müttefiklerle koordinasyonu sağladığını aktardı.

        Laricani'nin ayrıca İran'ın olası bir ABD saldırısına karşı hazırlık yaptığı süreçte savaş planlamasını da yürüttüğü öne sürüldü.

        YALNIZCA ABD VE İSRAİL SALDIRILARINA DEĞİL SUİKAST İHTİMALİNE KARŞI DA TALİMAT VERDİ

        Altı üst düzey yetkili ve Muhafız üyelerine göre Hamaney, Laricani'ye ve yakın siyasi ve askeri çevresindeki birkaç isme, İran'ın yalnızca Amerikan ve İsrail bombalarına değil, Hamaney'in kendisi de dahil olmak üzere üst düzey liderliğe yönelik herhangi bir suikast girişimine karşı da ayakta kalmasını sağlamaları talimatını verdi.

        NYT'in haberine göre Hamaney, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı belirledi ve iletişimin kesilmesi ya da suikasta uğraması ihtimaline karşı karar alma yetkisini dar bir çekirdek kadroya devretti.

        HAMANEY'İN YERİNE GEÇMESİ BEKLENMİYOR

        Laricani'nin dini konumu nedeniyle Hamaney'in yerine geçmesi beklenmese de, kriz dönemlerinde en güvendiği isimlerden biri olarak görüldüğü vurgulandı.

        2025 Haziran'da İsrail ile 12 gün süren çatışmalar sırasında saklanırken Hamaney, kendisinden sonra gelebilecek üç adayı belirledi. Bu isimler kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Laricani, üst düzey bir Şii din adamı olmadığı için, ki bu halefiyet için temel bir şart, neredeyse kesin olarak bu isimler arasında yer almıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çöp kamyonu şoförü ile 3 yaşındaki Ayşe arasında 'pencere' bağı

        Çöp kamyonu şoförü ile 3 yaşındaki Ayşe arasında 'pencere' bağı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Sağanak yağmur etkili olacak
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"