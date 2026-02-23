NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır

New York Times'ın haberine göre, İran'da Aralık ayı sonunda ülke çapında başlayan protestoların ardından ABD'nin saldırı tehdidinin artmasıyla ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı planını hazırladı.

"LARİCANİ FİİLEN DEVLET İŞLERİNİN BAŞINA GEÇTİ" İDDİASI

NYT'nin iddiasına göre Hamaney, ülke genelinde protestoların yoğunlaştığı ve ABD'nin askeri tehditlerinin arttığı dönemde, uzun süredir güvendiği isimlerden ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Laricani'yi merkezi bir yönetsel role getirdi. Eski bir Devrim Muhafızları komutanı ve deneyimli bir siyasetçi olan Laricani'nin fiilen devlet işlerinin başına geçtiği ifade ediliyor.

Gazete; üst düzey İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde, Laricani'nin protestolara yönelik sert müdahaleyi yönettiğini, Washington ile yürütülen hassas nükleer diplomasi sürecini idare ettiğini ve Rusya, Katar ile Umman gibi müttefiklerle koordinasyonu sağladığını aktardı.

Laricani'nin ayrıca İran'ın olası bir ABD saldırısına karşı hazırlık yaptığı süreçte savaş planlamasını da yürüttüğü öne sürüldü.