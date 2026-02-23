NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
New York Times'ın haberine göre, İran dini lideri Hamaney, ABD ya da İsrail'in olası saldırılarında suikasta uğraması ihtimaline karşı üst düzey isimlere nasıl hareket edeceklerine dair talimat verdi.
New York Times'ın haberine göre, İran'da Aralık ayı sonunda ülke çapında başlayan protestoların ardından ABD'nin saldırı tehdidinin artmasıyla ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı planını hazırladı.
"LARİCANİ FİİLEN DEVLET İŞLERİNİN BAŞINA GEÇTİ" İDDİASI
NYT'nin iddiasına göre Hamaney, ülke genelinde protestoların yoğunlaştığı ve ABD'nin askeri tehditlerinin arttığı dönemde, uzun süredir güvendiği isimlerden ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Laricani'yi merkezi bir yönetsel role getirdi. Eski bir Devrim Muhafızları komutanı ve deneyimli bir siyasetçi olan Laricani'nin fiilen devlet işlerinin başına geçtiği ifade ediliyor.
Gazete; üst düzey İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde, Laricani'nin protestolara yönelik sert müdahaleyi yönettiğini, Washington ile yürütülen hassas nükleer diplomasi sürecini idare ettiğini ve Rusya, Katar ile Umman gibi müttefiklerle koordinasyonu sağladığını aktardı.
Laricani'nin ayrıca İran'ın olası bir ABD saldırısına karşı hazırlık yaptığı süreçte savaş planlamasını da yürüttüğü öne sürüldü.
YALNIZCA ABD VE İSRAİL SALDIRILARINA DEĞİL SUİKAST İHTİMALİNE KARŞI DA TALİMAT VERDİ
Altı üst düzey yetkili ve Muhafız üyelerine göre Hamaney, Laricani'ye ve yakın siyasi ve askeri çevresindeki birkaç isme, İran'ın yalnızca Amerikan ve İsrail bombalarına değil, Hamaney'in kendisi de dahil olmak üzere üst düzey liderliğe yönelik herhangi bir suikast girişimine karşı da ayakta kalmasını sağlamaları talimatını verdi.
NYT'in haberine göre Hamaney, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı belirledi ve iletişimin kesilmesi ya da suikasta uğraması ihtimaline karşı karar alma yetkisini dar bir çekirdek kadroya devretti.
HAMANEY'İN YERİNE GEÇMESİ BEKLENMİYOR
Laricani'nin dini konumu nedeniyle Hamaney'in yerine geçmesi beklenmese de, kriz dönemlerinde en güvendiği isimlerden biri olarak görüldüğü vurgulandı.
2025 Haziran'da İsrail ile 12 gün süren çatışmalar sırasında saklanırken Hamaney, kendisinden sonra gelebilecek üç adayı belirledi. Bu isimler kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Laricani, üst düzey bir Şii din adamı olmadığı için, ki bu halefiyet için temel bir şart, neredeyse kesin olarak bu isimler arasında yer almıyor.