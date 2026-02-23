İki kardeşin trajik sonu!
İstanbul Arnavutköy'de, kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla öldürüp kaçan abi Uğur Özyurt, Silivri'de ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
İstanbul'da olay, 16 Şubat günü Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SİLAHIYLA KARDEŞİNE ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı.Kardeşini öldüren Uğur Özyurt, olay yerinden kaçtı, günler sonra ölü bulundu.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Ağabeyi tarafından öldürülen Burakcan Özyurt.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
FİRARİ ŞÜPHELİ DE ÖLÜ BULUNDU
Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Özyurt, Silivri Bekirli Mahallesi'nde ölü bulundu.
Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.