Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! İki kardeşin trajik sonu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İki kardeşin trajik sonu!

        İstanbul Arnavutköy'de, kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla öldürüp kaçan abi Uğur Özyurt, Silivri'de ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 07:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki kardeşin trajik sonu!

        İstanbul'da olay, 16 Şubat günü Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        SİLAHIYLA KARDEŞİNE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı.

        Kardeşini öldüren Uğur Özyurt, olay yerinden kaçtı, günler sonra ölü bulundu.
        Kardeşini öldüren Uğur Özyurt, olay yerinden kaçtı, günler sonra ölü bulundu.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Ağabeyi tarafından öldürülen Burakcan Özyurt.
        Ağabeyi tarafından öldürülen Burakcan Özyurt.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        FİRARİ ŞÜPHELİ DE ÖLÜ BULUNDU

        Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Özyurt, Silivri Bekirli Mahallesi'nde ölü bulundu.

        Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        Kardeş kavgası cinayetle bitti! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

        Nevşehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen Sefer (27) ve Azime (27) Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, son yolculuğuna uğurlandı. Sefer Doğantekin'in ağabeyi imam Fatih Doğantekin, cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi. Mustafa Efe'nin cenazesini, dedes...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Sağanak yağmur etkili olacak
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!